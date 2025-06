Wracając ze szkolenia ruszyli na pomoc mężczyźnie, który zasłabł za kierownicą Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Szybka i zdecydowana reakcja pozwoliła uniknąć tragedii. Mężczyzna, który podróżował drogą S-10 zasłabł za kierownicą samochodu. Na pomoc ruszyła dwójka innych kierowców oraz policjanci żnińskiej komendy, którzy wracali ze szkolenia zawodowego. Wyciągnęli mężczyznę z samochodu, udrożnili drogi oddechowe, ułożyli w pozycji bezpiecznej i wezwali pomoc, prawdopodobnie ratując mu życie.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj, 17.06.2025 r., około 16.00 na drodze S-10 w miejscowości Brzoza, gdzie ze szkolenia zawodowego w Bydgoszczy wracało dwoje żnińskich policjantów sierż. szt. Patryk Gajewski i sierż. szt. Anna Bandosz. W pewnym momencie przed samochodem, którym jechali, utworzył się korek. Zauważali wówczas, że kierowcy z dwóch pojazdów podbiegają do stojącego na lewym pasie bmw i otwierają drzwi kierowcy. Widząc to niecodzienne zachowanie niezwłocznie włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i podjechali do tych osób.

Dokonując szybkiej analizy sytuacji, ocenili że kierujący pojazdem bmw jest nieprzytomny, dlatego wspólnie z pozostałymi, którzy zareagowali, wyciągnęli kierowcę z auta. Mężczyzna był nieprzytomny, oddychał. Aby zapewnić mu drożność dróg oddechowych, funkcjonariusze ułożyli go w pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie zobowiązali jednego z kierowców aby wezwał na miejsce załogę pogotowia ratunkowego. W tym czasie mundurowi cały czas monitorowali funkcje życiowe kierowcy. Po chwili mężczyzna odzyskał przytomność, jednakże kontakt z nim był bardzo utrudniony, nie był zorientowany co do miejsca i czasu.

Kiedy na miejsce przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego przejął poszkodowanego i przewiózł go do szpitala.

Dzięki opanowaniu, szybkiemu działaniu i współpracy z innymi uczestnikami ruchu drogowego, policjanci wracający ze szkolenia udowodnili, ze gotowość do niesienia pomocy nie kończy się wraz zakończeniem służby. To przykład postawy godnej naśladowania oraz przypomnienie jak ważna jest natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.