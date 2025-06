Oszukana kobieta odzyskała oszczędności życia. Ponad 94 tys. zł wróciło do właścicielki Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Komendanci sulęcińskiej jednostki spotkali się z przedstawicielami banku, aby podziękować im za pełną profesjonalizmu, ale i empatii postawę, dzięki której oszukana kobieta odzyskała oszczędności życia. Doradca klienta Pani Ewelina Dąbrowska, w porę zablokowała środki w wysokości przeszło 94 tys. zł, które miały trafić do przestępców podszywających się za funkcjonariuszy Policji.

Sulęcińska Policja bardzo mocno stawia na edukację w zakresie zapobiegania oszustwom, ale również na współpracę z innymi instytucjami w tym temacie. Organizujemy kampanie, spotkania i debaty społeczne. Rozmawiamy, dyskutujemy i analizujemy jak skutecznie chronić obywateli. Wpływamy na świadomość pracowników banków, wypracowujemy schematy działań w sytuacjach zagrożenia. Jeśli starania ze strony mundurowych połączymy z profesjonalizmem bankowców, daje nam to efekt w postaci skutecznego zapobieżenia przestępstwu. Przykład? Pani Ewelina Dąbrowska, która jest doradcą klienta w jednej z placówek finansowych na terenie Sulęcina, w porę zablokowała środki klientki. Kobieta zamierzała przekazać przeszło 94 tys. zł fałszywym policjantom. Co więcej, Pani doradczyni namówiła klientkę, aby ta złożyła oficjalne zawiadomienie w jednostce Policji. Sprawa nie była prosta, gdyż pokrzywdzona bardzo wstydziła się faktu, że została zmanipulowana. W tym miejscu mała dygresja – ofiara nigdy, ale to nigdy nie ma powodu do wstydu! To przestępcy są tymi, których to uczucie nie powinno opuszczać.

W poniedziałek, 16 czerwca br., Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie podinspektor Krzysztof Staszewski oraz jego Zastępca podinspektor Mirosław Chmielewski spotkali się z Panią Eweliną Dąbrowską oraz dyrektorem placówki bankowej Panią Martą Franas, aby oficjalnie podziękować za współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Szef sulęcińskiej jednostki wręczył obu Paniom listy gratulacyjne oraz drobne upominki, wyrażając uznanie za troskę o drugiego człowieka. Jak zaznaczył, profesjonalizm to jedno, ale w takich przypadkach liczy się przede wszystkim empatia i zaangażowanie.