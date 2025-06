Szczęśliwy finał poszukiwań 75-letniej kobiety. Służby ratunkowe po raz kolejny udowodniły skuteczność wspólnych działań Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Zaginięcie starszej osoby to zawsze dramatyczna sytuacja, wymagająca natychmiastowego działania. Brak kontaktu, ograniczona orientacja w terenie oraz upływający czas działają na niekorzyść poszukiwanych, dlatego tak istotna jest błyskawiczna reakcja. Tym razem dzięki szybkiemu działaniu służb, doskonałej współpracy oraz empatycznemu podejściu wszystkich zaangażowanych osób udało się szybko i skutecznie dotrzeć do zaginionej 75-letniej kobiety.

17 czerwca br., około 21.00, do dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 75-letniej kobiety. Seniorka, która około 16.00 opuściła miejsce zamieszkania, nie powróciła do domu, ani nie nawiązała kontaktu z rodziną. Problemem był również brak kontaktu telefonicznego, seniorka pozostawiła urządzenie w domu, ponieważ jego bateria się rozładowała.

Teren, w który mieszkanka powiatu ząbkowickiego się oddaliła, to rozległa przestrzeń, pola i lasy, w których łatwo stracić orientację. Policjanci natychmiast rozpoczęli działania, jednocześnie angażując do pomocy jednostki straży pożarnej, zarówno Państwową Straż Pożarną, jak i ochotników z Kamieńca Ząbkowickiego, Stolca i Przyłęku. Kilkadziesiąt osób przystąpiło do intensywnych działań poszukiwawczych.

Kluczowe znaczenie miało skrupulatne rozpoznanie sytuacji. Funkcjonariusze przeprowadzili rozmowy z rodziną, zebrali dane dotyczące ostatnich dni i godzin z życia kobiety, jej zwyczajów i zachowań. To pozwoliło trafnie wytypować potencjalny kierunek jej spaceru. Dobre rozpoznanie i doświadczenie funkcjonariuszy sprawiły, że działania były ukierunkowane, profesjonalne i skuteczne.

Około 22.00 kobieta została odnaleziona w pobliskim lesie, oddalonym zaledwie kilkaset metrów od domu. Przestraszona, zdezorientowana i wyczerpana psychicznie, nie była w stanie wrócić samodzielnie. Bała się ruszać dalej, obawiając się upadku lub zranienia. Profesjonalna interwencja służb zakończyła się sukcesem, kobieta została bezpiecznie przekazana pod opiekę bliskich.

To zdarzenie pokazuje, że skuteczność służb nie wynika wyłącznie z dostępu do technologii czy sprzętu, ale przede wszystkim z profesjonalizmu, współpracy i empatycznego podejścia. Policjanci, strażacy oraz ochotnicy działali jak jeden zgrany zespół, co bezpośrednio przełożyło się na szybkie odnalezienie zaginionej.

Apelujemy także do mieszkańców: bądźmy uważni na potrzeby innych, szczególnie osób starszych, samotnych czy zagubionych. Jeśli widzimy kogoś, kto może potrzebować pomocy, reagujmy. Czasem jeden telefon, jedno słowo, może uratować czyjeś życie.

Pamiętajmy, że troska o bezpieczeństwo to nie tylko zadanie służb, ale i wspólna odpowiedzialność całego społeczeństwa.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Razem możemy więcej.