Wspólne działania Policji niemieckiej i polskiej zapobiegły tragedii Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu wpłynęły podziękowania z Polizeirevier Mühlacker w Niemczech. To za szybkie działania między innymi inowrocławskich policjantów podczas ratowania ludzkiego życia.

W nocy (11/12.06.25r.), na terenie jednej z miejscowości w Bawarii, niemieccy policjanci prowadzili działania wobec obywatela Polski. Mężczyzna wszedł na maszt energetyczny i groził skokiem. Bezskutecznie niemieccy policjanci próbowali skontaktować się z rodziną mężczyzny w Polsce, bo podany przez niego numer telefon „nie istniał”, a trzeba było działać bardzo szybko. Sytuacja wymagała ochrony życia, ale też zabezpieczenia linii energetycznej i zamknięcia torów kolejowych oraz wstrzymania ruchu pociągów.

Ustalenia z Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku doprowadziły do Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Mężczyzna bowiem okazał się mieszkańcem powiatu inowrocławskiego. Miejscowi policjanci ustalili rodzinę mężczyzny i niezwłocznie do niej dotarli. Jeden telefon z domu do Niemiec spowodował, że mężczyzna, który znalazł się w kryzysie emocjonalnym odstąpił od narażenia swojego życia.

W nadesłanym podziękowaniu od przedstawiciela policji niemieckiej czytamy: „Chciałbym wyrazić wielkie podziękowania w imieniu Polizeirevier Mühlacker za wspólne przeprowadzenie ważnej interwencji… Wszystkim Państwu udało się wspólnie zapobiec poważnemu zagrożeniu życia i zdrowia człowieka, a tym samym prawdopodobnie uratować jego życie. Ta sprawa mogła zakończyć się tragicznie. (…) Była to naprawdę wymagająca i niezmiernie trudna sytuacja, która trwała całą noc (…). Dzięki udanej pracy zespołowej, udało się z pewnością uchronić człowieka przed desperackim krokiem. I to jest to co nasze zawody czynią wyjątkowe (…). Z całego serca wielkie podziękowania dla każdej i każdego zaangażowanego w tę interwencję.”

Pamiętajmy, że jeśli potrzebujemy pomocy, nie wstydźmy się o nią poprosić. Każdy z nas może mieć słabsze chwile i myśleć, że nic gorszego nie mogło nas spotkać. Nie umiemy poradzić sobie z przytłaczającymi problemami. Zawsze możemy zwrócić się do osób, które pomogą nam przejść przez ciężki okres w życiu. Pamiętajmy, nie musimy być sami z naszymi problemami. Są osoby, które nam pomogą, całkowicie bezpłatnie i anonimowo.

( KWP w Bydgoszczy / kc)