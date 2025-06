Policjant po służbie pomógł poszkodowanej i zatrzymał pijanego sprawcę zdarzenia drogowego Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej i skutecznej interwencji st. post. Piotra Jodłowskiego z Komisariatu Policji w Ścinawie, który był w czasie wolnym od służby, pokrzywdzona w zdarzeniu drogowym otrzymała pomoc, a sprawca kolizji, który jak się okazało był nietrzeźwy, został zatrzymany i przekazany miejscowym funkcjonariuszom.

Policjant, starszy posterunkowy Piotr Jodłowski, prywatnie pasjonat ratownictwa medycznego i student tego kierunku, będąc w czasie wolnym od służby, jechał prywatnym autem drogą wojewódzką numer 340. Zbliżając się do jednej z miejscowości na terenie powiatu wołowskiego, zauważył dwa uszkodzone samochody osobowe, z których jeden znajdował się w rowie.

Natychmiast zatrzymał się, aby sprawdzić, czy nikt nie potrzebuje pomocy. Zabezpieczył również miejsce zdarzenia, aby nie doszło do kolejnego zdarzenia. W jednym z aut znajdowała się kobieta. Funkcjonariusz dokonał oceny stanu jej zdrowia, sprawdził czy nie doznała urazów wymagających pilnej interwencji medycznej i zadbał o jej bezpieczeństwo do czasu przyjazdu miejscowych policjantów. Na szczęście pokrzywdzona nie wymagała hospitalizacji.

Następnie policjant podszedł do drugiego auta, gdzie siedziały dwie osoby. Od kierowcy od razu wyczuł silną woń alkoholu. Policjant wykazał się zdecydowaniem i profesjonalizmem, uniemożliwiając mężczyźnie oddalenie się z miejsca kolizji, zamykając go w jego samochodzie do czasu przyjazdu miejscowego patrolu.

Po przyjeździe mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie przeprowadzono badania trzeźwości. Kierujący miał pół promila alkoholu w organizmie, natomiast jego pasażerka – około jednego promila.

Sprawą nietrzeźwego kierującego zajmują się teraz wołowscy policjanci. Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania kolizji drogowej. Na szczęście nikt z jej uczestników nie wymagał pomocy medycznej.

Ta sytuacja pokazuje, że funkcjonariusze Policji służą społeczeństwu nie tylko w godzinach pracy, ale każdego dnia.