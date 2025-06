Policjanci ze Świecia zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o liczne oszustwa rolników Data publikacji 18.06.2025 Powrót Drukuj Dwie osoby zatrzymane, jedna tymczasowo aresztowana, ponad 5 milionów złotych strat oraz ponad 100 poszkodowanych - a to jeszcze nie jest finał prowadzonego przez policjantów, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świeciu, śledztwa w sprawie oszukanych rolników. Zatrzymanym przedstawiono łącznie 115 zarzutów oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości. Jednemu z nich grozi kara nawet 10 lat więzienia.

Policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Świeciu zatrzymali dwóch współwłaścicieli firmy zajmującej się skupem bydła. Podejrzani o liczne oszustwa mężczyźni usłyszeli w sumie 115 zarzutów, jednak sprawa jest rozwojowa i możliwe, że usłyszą kolejne.

Sąd aresztował 43-letniego mieszkańca Świecia na najbliższe 3 miesiące. 20-latek został objęty policyjnym dozorem.

Nad sprawą oszukanych rolników pracowali policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. W toku prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świeciu śledztwa, zebrali materiał dowodowy świadczący o tym, że właściciele jednej z lokalnych firm zajmującej się skupem bydła mogą oszukiwać rolników.

Pracujący nad sprawą kryminalni, dotarli już do ponad 100 pokrzywdzonych rolników. Wstępnie, suma strat poniesionych przez pokrzywdzonych została oszacowana na ponad 5 milionów złotych.

Mechanizm działania był w każdym przypadku podobny. Rolnicy sprzedawali bydło, lecz w zamian nie dostawali ani gotówki, ani obiecanych przelewów z zapłatą.

W minionym tygodniu, w sprawie wszczęto śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Świeciu. W poniedziałek (16.06.25r.) zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił na wydanie przez prokuratora nakazów zatrzymania dwóch mężczyzn.

Dodatkowo, policjanci dokonali tymczasowego zajęcia mienia na poczet przyszłych kar. Było to między innymi 250 tysięcy złotych w gotówce, kilka motocykli, samochodów osobowych oraz sprzęt rolniczy. W prowadzonych czynnościach uczestniczył również funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej w Gdyni, który wraz z psem służbowym „Poli” wspomógł policjantów podczas przeszukania.

Zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. 21-latkowi za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją prokuratora mężczyzna będzie stawiał się jednostce policji na dozór.

43-latkowi postawiono 115 zarzutów. Odpowie za oszustwo powodujące straty w mieniu znacznej wartości. Za przestępstwo to grozi kara nawet do 10 lat więzienia. Dziś (18.06.25 r.) policjanci doprowadzili mężczyznę do sądu. Ten aresztował mieszkańca Świecia na najbliższe 3 miesiące.

Sprawa jest rozwojowa. Policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów.