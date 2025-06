Złodziej dokumentów z pociągu zatrzymany - dzięki czujności policjanta po służbie usłyszał 18 zarzutów Data publikacji 19.06.2025 Powrót Drukuj Legniccy policjanci zatrzymali 44-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież portfela z dokumentami, kartami płatniczymi oraz gotówką, do której doszło w jednym z pociągów relacji Wrocław-Legnica. Wracający po służbie policjant z pionu kryminalnego, mimo że nie był już na służbie, zachował się jak prawdziwy stróż prawa z powołania. W jednej chwili rozpoznał twarz podejrzanego z nagrań monitoringu i bez wahania, z pełnym profesjonalizmem i narażając własne bezpieczeństwo, podjął natychmiastowe działania i zatrzymał mężczyznę na jednej z ulic Legnicy. Mężczyzna usłyszał, aż 18 zarzutów, w tym 8 dotyczących kradzieży z włamaniem, 9 usiłowania kradzieży z włamaniem oraz zarzut przywłaszczenia dokumentów. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w jednym z pociągów przemieszczających się przez teren Dolnego Śląska. Nieznany wówczas sprawca wykorzystał moment nieuwagi jednej z podróżujących kobiet i z jej torebki ukradł portfel. W jego wnętrzu znajdowały się dokumenty tożsamości, karty płatnicze oraz gotówka.

Kilka dniu po zgłoszeniu, poszkodowana zaczęła otrzymywać powiadomienia o transakcjach dokonanych jej kartą. Jak ustalili policjanci, mężczyzna posłużył się skradzioną kartą w różnych miejscowościach Dolnego Śląska, płacąc za zakupy metodą zbliżeniową. Sprawca dokonał szeregu transakcji zanim karta została zablokowana.

Dzięki zabezpieczeniu materiałów z monitoringu wizyjnego funkcjonariusze uzyskali wizerunek sprawcy, jednak przez dłuższy czas jego personalia pozostawały nieznane.

Przełom w sprawie nastąpił niespodziewanie. Doświadczony funkcjonariusz pionu kryminalnego z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, wracając po służbie do domu, zauważył na ulicy w centrum Legnicy mężczyznę, którego twarz rozpoznał z nagrań monitoringu. Zachowując pełen profesjonalizm, samodzielnie dokonał zatrzymania podejrzanego i powiadomił kolegów z jednostki. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Zatrzymanym okazał się 44-letni mieszkaniec Legnicy. Usłyszał łącznie 18 zarzutów, z czego aż 8 dotyczy kradzieży z włamaniem, 9 usiłowania kradzieży z włamaniem. Dodatkowo przedstawiono mu zarzut przywłaszczenia dokumentów, za co również przewidziana jest odpowiedzialność karna.

Zgodnie z przepisami, za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Taka postawa zasługuje na najwyższe uznanie to przykład oddania służbie, które nie kończy się z chwilą zdjęcia munduru. Dzięki czujności, doświadczeniu i zdecydowanej reakcji tego funkcjonariusza, 44-letni sprawca został zatrzymany i nie uniknie odpowiedzialności karnej.

To właśnie dzięki takim ludziom społeczeństwo może czuć się bezpieczniej bo prawdziwy policjant służy nie tylko w godzinach pracy, ale zawsze, kiedy trzeba.