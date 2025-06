Zdarzenie, które mogło skończyć się tragedią - film ku przestrodze!

Data publikacji 19.06.2025

W miniony poniedziałek w powiecie przysuskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 81-letniego kierującego Oplem. Mężczyzna, chcąc uniknąć zderzenia z poprzedzającym go pojazdem, który wykonywał manewr skrętu, dynamicznie zjechał z drogi, uderzając w drzewo. 81-latek został odwieziony do szpitala na badania. Publikujemy film ku przestrodze.