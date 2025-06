Przewrócona żaglówka na Jeziorsku – na pomoc ruszyli policyjni wodniacy Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej reakcji i dobrej koordynacji działań policjanci pełniący służbę na Zbiorniku Jeziorsko uratowali mężczyznę, który wypadł z żaglówki. To kolejna skuteczna akcja policyjnych wodniaków, którzy po raz kolejny udowodnili, że czujność, profesjonalizm i gotowość do niesienia pomocy mają kluczowe znaczenie w sytuacjach zagrożenia życia.

W czwartek, 19 czerwca 2025 roku, po godzinie 14.30 policjanci z patrolu wodnego pełniący służbę na Zbiorniku Jeziorsko otrzymali zgłoszenie, że w rejonie zapory przewróciła się żaglówka. Płynąc we wskazany rejon funkcjonariusze byli w stałym kontakcie telefonicznym z oficerem dyżurnym, który przekazywał im informacje uzyskane od zgłaszającego i pomagał precyzyjnie nakierować patrol na miejsce zdarzenia. Po chwili policjanci zauważyli w wodzie dryfującego mężczyznę. Natychmiast podpłynęli, wyciągnęli go na pokład łodzi i udzielili mu pomocy przedmedycznej. Mężczyzna był wyraźnie wyczerpany, ale przytomny. Poinformował funkcjonariuszy, że na żaglówce znajdował się również jego kolega. Podczas poszukiwań policjanci zlokalizowali przewróconą żaglówkę. Silny podmuch wiatru zepchnął ją na mieliznę, gdzie osiadła. Ze względu na płytką wodę i warunki techniczne policyjna łódź nie mogła podpłynąć wystarczająco blisko. W związku z tym poproszono o pomoc strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczniewie, którzy użyli pontonu ratunkowego i włączyli się do działań. Drugi z mężczyzn znajdował się przy łodzi i nie odniósł obrażeń.

Funkcjonariusze ustalili, że 52 i 51-latek wypłynęli żaglówką z portu w Ostrowie Warckim. Podczas zawracania, w wyniku silnego podmuchu wiatru i wysokich fal ich jednostka została przewrócona, a mężczyźni wypadli za burtę.

To zdarzenie pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja i współdziałanie służb w sytuacjach zagrożenia, ale również przypomina, jak łatwo podczas rekreacji na wodzie może dojść do niebezpiecznych sytuacji.

Apelujemy do wszystkich korzystających z akwenów: zanim wypłyniemy, upewnijmy się, że sprzęt pływający jest sprawny technicznie, a na pokładzie znajdują się wymagane środki ratunkowe – przede wszystkim kamizelki ratunkowe dla każdego uczestnika rejsu. Zawsze sprawdzajmy prognozę pogody i dostosujmy trasę oraz sposób żeglowania do warunków oraz własnych umiejętności.