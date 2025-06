Szybka reakcja służb i skuteczne działania zakończone zatrzymaniem Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybko podjętej interwencji przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, 40-letni mężczyzna nieposiadający stałego miejsca zamieszkania, został szybko ustalony i zatrzymany w związku z podejrzeniem o pobicie 51-latki. Obywatelka Ukrainy uciekła z rąk swojego oprawcy i schroniła się w siedzibie znajdującego się nieopodal aresztu śledczego, gdzie wsparcia udzielili jej funkcjonariusze Służby Więziennej. Sprawą zajmują się policjanci oraz prokuratura, a znany jeleniogórskim mundurowym z wcześniejszych konfliktów z prawem mężczyzna, odpowie za swoje czyny przed sądem.

19 czerwca 2025 roku oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał nietypowe zgłoszenie od funkcjonariuszy aresztu śledczego. Do ich bramy zapukała bowiem zrozpaczona i pobita kobieta, która prosiła o pomoc. Strażnicy zaopiekowali się nią i zapewnili schronienie oraz wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego i oczywiście policyjny patrol.

Policjanci niezwłocznie zajęli się sprawą i już za chwilę byli w areszcie, gdzie zastali kobietę z wyraźnymi obrażeniami ciała. 51-latak była roztrzęsiona, skarżyła się na silne bóle głowy i klatki piersiowej. Jak wynikało z jej relacji, została pobita przez swojego znajomego, z którym przez kilka dni przebywała w jednym z pustostanów na terenie miasta.

Kobieta okazała funkcjonariuszom zdjęcie mężczyzny i dzięki temu mundurowi natychmiast rozpoznali podejrzewanego. Był on bowiem znany im z wcześniej podejmowanych interwencji oraz konfliktów z prawem. Policjanci przystąpili od razu do działań operacyjnych i ruszyli w teren, aby zatrzymać mężczyznę. Sprawdzili kilka miejsc, w tym jeden z niezamieszkałych obiektów, a gdy już opuszczali budynek, zauważyli zbliżającego się do niego 40-latka.

Na widok patrolu od razu zaczął uciekać, jednak pościg trwał krótko i mężczyzna trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, które mają na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. Policjanci zabezpieczyli już w sprawie niezbędny materiał dowodowy i przesłuchali pokrzywdzoną.

Dziś podejrzany zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie prokurator przedstawi mu zarzuty. Zostanie również złożony wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Policjanci przypominają, że przemoc w jakiejkolwiek formie nigdy nie będzie tolerowana, a każdy kto dopuszcza się tego typu czynów musi się liczyć z konsekwencjami i surową karą.

( KWP we Wrocławiu / mw)