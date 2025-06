Pędził ponad 200 km/h drogą ekspresową S8

Data publikacji 20.06.2025

Policjanci z podlaskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli audi, którego kierowca poruszał się drogą S8 z prędkością 214 km/h przy ograniczeniu do 120 km/h. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem otrzymał on mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów.