Trudne warunki na jeziorze Wigry. Pomagali wodniacy Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Na wezwanie pomocy zareagowali suwalscy policjanci patrolujący jezioro Wigry razem z ratownikami z WOPR-u. Cztery osoby wpadły do wody z wywróconych kajaków. Natomiast siedmiu kajakarzy nie było w stanie samodzielnie wrócić na brzeg. Trudne warunki zaskoczyły turystów w Boże Ciało. Dzięki szybkiej i sprawnej akcji funkcjonariuszy nie doszło do tragedii.

Od początku maja wodniacy z suwalskiej komendy dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Tak też było w miniony czwartek. O tym, jak bardzo ich obecność jest potrzebna, przekonało się, aż 11 turystów. W Boże Ciało na jeziorze Wigry doszło do nagłego załamania pogody. Zerwał się bardzo silny wiatr. Tuż po 15 policjanci wraz z ratownikami WOPR dostali zgłoszenie o wywróconych dwóch kajakach i czterech osobach w wodzie. Wodniacy natychmiast ruszyli z pomocą.

Już po chwili przy pomocy sprzętu ratowniczego wyciągnęli cztery osoby z wody na pokład służbowej łodzi. Następnie funkcjonariusze wzięli na hol kajaki i przetransportowali dwie kobiety i dwóch mężczyzn bezpiecznie na brzeg. Turystów zaskoczyły warunki atmosferyczne. Byli wystraszeni i zmarznięci, na szczęście mieli założone kamizelki asekuracyjne.

Następnie policjanci zauważyli kolejne kajaki, a w nich osoby wiosłami wzywające pomocy. Kajakarze mieli problem z utrzymaniem równowagi, a fala była tak wysoka, że woda wlewała się im do środka. Policjanci natychmiast podpływali do turystów i po kolei udzielali im pomocy. Aż siedmiu kajakarzy potrzebowało pomocy, aby bezpiecznie wrócić do brzegu. Policjanci bezpiecznie odholowali wszystkich na brzeg. Całe szczęście tym razem wszystko zakończyło się szczęśliwie.