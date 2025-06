Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania w Belgii i listem gończym Polsce. Został zatrzymany w Morągu Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Morągu dzięki skrupulatnej pracy zatrzymali 46-letniego mężczyznę, poszukiwanego ueropejskim nakazem aresztowania (ENA) oraz listem gończym. Mężczyzna, który ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą, trafił już do zakładu karnego, gdzie zgodnie z wyrokiem morąskiego sądu spędzi najbliższe 2 lata i 6 miesięcy za popełniane przestępstwa kradzieży. O jego zatrzymaniu zostały też poinformowane organy ścigania w Belgii, które wystąpiły o jego aresztowanie.

Dzięki skrupulatnej i dociekliwej pracy morąskich kryminalnych we wtorek, 17.06.2025 r., doszło do zatrzymania 46-letniego mieszkańca Morąga. Mężczyzna prze wiele lat ukrywał się na terenie krajów Europy, ponieważ miał do odsiadki wyrok w wymiarze 2 lat i 6 miesięcy za kradzieże popełniane na terenie kraju. Morąski sąd pięć lat temu wydał za nim list gończy. Ukrywając się poza granicami kraju Morążanin dopuścił się kolejnego przestępstwa. Tym razem chodziło o przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, które mężczyzna miał popełnić na terenie Belgii. W związku z tym przestępstwem belgijskie organy ścigania wystąpiły o wydanie europejskiego nakazu aresztowania.

Po tym jak mężczyzna powrócił do kraju, morąscy policjanci prowadzili intensywne działania aby go zlokalizować i zatrzymać. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem i obecnością funkcjonariuszy. Po wykonaniu czynności 46-latek został przetransportowany do zakładu karnego. Czekają go jeszcze czynności związane z wydanym europejskim nakazem aresztowania.

ENA ułatwia ściganie przestępców na terenie Unii Europejskiej, jednocześnie zapewniając ochronę praw podstawowych, takich jak prawo do ochrony i uczciwego procesu.