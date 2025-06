Policjant po służbie przystąpił do ratowania życia Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie otrzymali wczoraj zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który znajdując się nad jeziorem Hajka, w gminie Świeszyno, skoczył "na główkę". Jak się okazało, na miejscu zdarzenia był policjant po służbie - asp. Kamil Cyngiel, który natychmiast przystąpił do udzielania pierwszej pomocy.

Wczoraj, 19.06.2025 r., w gminie Świeszyno, nad jeziorem Hajka, znajdujący się w czasie wolnym od służby policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zauważył mężczyznę znajdującego się w wodzie. 40-latek nie dawał oznak życia unosząc się bezwiednie na tafli wody. Policjant natychmiast ruszył z pomocą wyciągając mężczyznę z wody, a następnie sprawdził jego czynności życiowe. Po przetransportowaniu mężczyzny na brzeg jeziora był on nieprzytomny, ale oddychał. Aspirant Kamil Cyngiel powiadomił służby ratunkowe monitorując jego czynności życiowe, jednak po chwili 40-latek przestał oddychać, a policjant niezwłocznie rozpoczął resuscytację prowadząc ją do czasu przybycia na miejsce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

To już kolejny raz, gdy policjanci z garnizonu zachodniopomorskiego udowadniają, że praca w Policji nie kończy się po wyjściu z jednostki. Służba to nie tylko dbanie o codzienne bezpieczeństwo mieszkańców, ale także ratowanie ludzkiego życia. Wczoraj policjant wykazał się wzorową postawą po służbie. Jesteśmy dumni, że w naszych szeregach mamy policjantów, dla których służba społeczeństwu to nie tylko słowa, ale przede wszystkim realne działanie.