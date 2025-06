Tymczasowy areszt za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Mundurowi z oławskiej i jelczańskiej Policji ustalili przebieg zdarzenia, do którego doszło na terenie Jelcza-Laskowic, w wyniku którego 25-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali podejrzewanego, którym okazał się 19-latek. Decyzją oławskiego sądu młody mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 15 czerwca br., około godz. 2:05 na ulicy Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Na miejscu interweniowali jelczańscy policjanci, którzy ustalili, że w wyniku uderzenia ręką w głowę doszło do upadku, który spowodował u 25-latka obrażeni zagrażające jego życiu i zdrowiu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala we Wrocławiu.

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom operacyjnym mundurowi zatrzymali podejrzewanego o dokonanie tego czynu 19-letniego mieszkańca powiatu oławskiego. Zatrzymany usłyszał prokuratorski zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u pokrzywdzonego 25-latka.

W środę Sąd Rejonowy w Oławie zdecydował o zastosowaniu wobec 19-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres dwóch miesięcy.

O dalszym losie młodego mężczyzny zdecyduje sąd. Przypominamy, że za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.