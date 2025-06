Pościg za motocyklistą - za kierownicą 17-latek bez uprawnień Data publikacji 20.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci przez ponad 20 kilometrów ścigali motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Młody mieszkaniec powiatu sochaczewskiego nie posiadał uprawnień do kierowania i przewoził 16-letnią pasażerkę.

W środę (18.06) funkcjonariusze sochaczewskiej drogówki prowadzili działania kontrolne na terenie gminy Sochaczew. W Żukowie zauważyli nadjeżdżający w ich kierunku motocykl, więc jeden z policjantów dał wyraźny sygnał do zatrzymania pojazdu i wskazał miejsce, w którym kierujący powinien się zatrzymać. Motocyklista zwolnił, jednak po chwili gwałtownie przyspieszył, ominął policjanta i rozpoczął ucieczkę.

Funkcjonariusze natychmiast wsiedli na motocykle, włączyli sygnały dźwiękowe oraz świetlne i ruszyli w pościg za uciekającym jednośladem. Ścigali motocyklistę m.in. przez Nowe Mistrzewice, Witkowice, później drogą krajową nr 50 do Kamiona. Po przejechaniu ponad 20 kilometrów mundurowi zatrzymali kierującego w Śladowie. Za kierownicą siedział 17-letni mieszkaniec powiatu sochaczewskiego, a za nim rok młodsza koleżanka.

Młody mężczyzna był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Policjanci zatrzymali dodatkowo dowód rejestracyjny motocykla z uwagi na stan techniczny.

Policjanci zatrzymali 17-latka i doprowadzili do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie, gdzie usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej. Młody mężczyzna odpowie również za wykroczenie polegające na kierowaniu pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Przypominamy – ucieczka przed kontrolą drogową to przestępstwo, a nie wykroczenie. Zgodnie z art. 178b Kodeksu karnego: kto, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, poruszającą się pojazdem lub znajdującą się na statku wodnym albo powietrznym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego nie zatrzymuje niezwłocznie pojazdu i kontynuuje jazdę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Apelujemy do każdego – nawet jeśli nie posiadacie prawa jazdy lub obawiacie się konsekwencji, zatrzymajcie się. Ucieczka przed Policją może prowadzić do tragicznych w skutkach wydarzeń, a wtedy konsekwencje prawne będą znacznie surowsze.