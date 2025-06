Wtargnęli do domu i pobili 46-latka oraz jego rodzinę. Prowodyrką napaści była 18-latka

Data publikacji 20.06.2025

Janowscy policjanci zatrzymali trzech mieszkańców województwa podkarpackiego w wieku 27, 28 i 38 lat, którzy za namową 18-latki, wtargnęli do jednego z domów i pobili jego mieszkańców. W wyniku ataku najbardziej ucierpiał 46-latek, który trafił do szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. Wstępne ustalenia wskazują na to, że przyczyną napaści było nieporozumienie między rodziną pokrzywdzonego a rodziną zatrzymanej również 18-latki. To ona zaangażowała znajomych mężczyzn i nakłoniła ich do pobicia rodziny. Sprawcy pobicia zostali tymczasowo aresztowani. 18-latka trafiła pod dozór Policji.