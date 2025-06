Mała kaczuszka, wielkie serce. Policjantka po służbie ratuje ranne zwierzę Data publikacji 21.06.2025 Powrót Drukuj Choć była po służbie natychmiast ruszyła z pomocą. Policjantka z legnickiej komendy, podczas popołudniowego biegania, zauważyła ranną, młodziutką kaczkę leżącą tuż przy drodze. Zwierzę nie było w stanie się podnieść ani ruszyć. Reakcja funkcjonariuszki była błyskawiczna - przerwała trening i nie zawahała się ani chwili, by ratować bezbronne stworzenie.

Kaczuszka była osłabiona, prawdopodobnie z urazem i znajdowała się w niebezpiecznym miejscu. Policjantka, wykazując się ogromną empatią i odpowiedzialnością, delikatnie zabrała kaczkę do domu. Tam zabezpieczyła ją, podała wodę i zapewniła spokój. Zdając sobie sprawę, że zwierzę potrzebuje specjalistycznej pomocy, skontaktowała się z fundacją zajmującą się pomocą dzikim zwierzętom i przewiozła kaczkę do fundacji w Raczkowej, gdzie została otoczona fachową opieką.

To z pozoru drobna sytuacja, która jednak doskonale pokazuje, że policjant jest gotowy nieść pomoc nie tylko w godzinach służby. Czasem ratunek nie przychodzi z sygnałami świetlnymi, ale z empatią, szybką decyzją i sercem gotowym do działania nawet w sportowym stroju i po godzinach.

To kolejny przykład na to, że policjanci są blisko ludzi i zwierząt. Gotowi, by nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jest potrzebna. Nieważne, czy to duża akcja, czy mała, ale ważny gest. Bo empatia to część munduru, której nie da się zdjąć po służbie.