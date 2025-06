37-letni pseudokibic odpowie za brutalne pobicie kobiety Data publikacji 21.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 37-latka. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie listu gończego oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania do odbycia kary 4 lat więzienia. Zatrzymany oskarżony jest o brutalną napaść i pobicie kobiety.

Dzięki intensywnej pracy, zaawansowanym metodom operacyjnym, analizie informacji i ścisłej współpracy międzynarodowej śląscy „łowcy głów” ustalili miejsce pobytu poszukiwanego i 17 czerwca 2025 roku dokonali jego zatrzymania.



37-latek był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego 8 kwietnia 2024 roku przez Sąd Okręgowy w Katowicach celem odbycia kary 4 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowiada za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez brutalne pobicie kobiety. Do tego zdarzenia doszło w Katowicach 25 lipca 2021 roku. Przed jednym z lokali gastronomicznych przy ulicy Mariackiej, 37-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich, zaatakował nieznaną mu wcześniej kobietę, zadając jej liczne ciosy w głowę. W wyniku napaści uwczesna 37-latka doznała bardzo poważnych obrażeń ciała. Nie było to jego pierwsze tego typu przestępstwo. Jak ustalili śledczy, napastnik działał w warunkach recydywy.



Pomimo upływu czasu policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nie zaprzestali działań. W kwietniu 2024 roku sprawę przejął Zespół Poszukiwań Celowych – specjalizujący się lokalizowaniem i zatrzymywaniem sprawców najpoważniejszych przestępstw, ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna, poszukiwany od niespełna roku, ukrywał się poza granicami kraju, głównie na terenie Holandii. Ostatecznie został zatrzymany przez policjantów w jednym z hoteli w Sosnowcu. Zaskoczony, nie spodziewał się ich obecności. Trafił do aresztu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.



To kolejny dowód na to, że żaden przestępca nie może czuć się bezkarnie, myśląc, że ucieknie przed konsekwencjami swoich czynów.