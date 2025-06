Areszt za przygotowanie do zabójstwa Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym i szybkim działaniom łódzkich policjantów nie doszło do tragedii. Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka, który przygotowywał się do zamachu na życie byłej partnerki. Stróże prawa znaleźli przy nim nóż. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło po godzinie 18:00 we wtorek, 17 czerwca 2025 roku. Wówczas łódzcy policjanci otrzymali informację, że 27- latek jedzie spotkać się z byłą partnerką, aby … pozbawić ją życia. Za pośrednictwem jednego z komunikatorów napisał znajomemu, że wziął ze sobą nóż, który miał mu służyć do przestępczego procederu. Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania mężczyzny.

Toyota sprawcy została zlokalizowana na kamerach monitoringu w okolicach ulicy Solec w Łodzi. Bezzwłocznie we wskazane miejsce pojechał patrol Policji, który zatrzymał podejrzanego. Jak się okazało, jego pojazd uległ awarii. 27-latek był pobudzony i nie wykonywał poleceń interweniujących stróżów prawa. Badanie alkomatem wskazało, że miał w organizmie 1 promil alkoholu.

Podejrzany noc spędził w policyjnym areszcie. Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z III Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie. Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa za co grozi mu kara do 15 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Łodzi / mw)