Dzień Ojca - jedź bezpiecznie Tatusiu!

23 czerwca – Dzień Ojca – wyjątkowy czas, w którym dziękujemy wszystkim Ojcom za ich obecność, troskę i codzienny przykład. Z tej okazji przypominamy, że odpowiedzialność i bezpieczeństwo to wartości, które należy przekazywać nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem – również na drodze.

Tata to ktoś, na kogo zawsze można liczyć - silny, niezastąpiony, wzór do naśladowania. Bycie tatą to nie tylko wychowanie, ale także dawanie dobrego przykładu. Dlatego z okazji Dnia Ojca apelujemy do każdego Taty:

prowadź odpowiedzialnie - przestrzegaj przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, zachowaj ostrożność i skupienie,

nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu lub środkach odurzających,

zawsze zapinaj pasy - zarówno swoje, jak i dzieci,

bądź cierpliwy - agresja na drodze nie prowadzi do celu,

na rowerze lub hulajnodze - zakładaj kask i ucz tego swoje dzieci,

jako pieszy - korzystaj z przejść dla pieszych, noś elementy odblaskowe po zmroku.

Z okazji Dnia Ojca życzymy wszystkim Ojcom zdrowia, radości i samych bezpiecznych powrotów do domu.