Brzezińscy policjanci ugasili pożar mieszkania Data publikacji 23.06.2025 Policjanci nie są jedynie stróżami prawa. Dojeżdżając na miejsce jako pierwsi również gaszą pożary podczas interwencji, wykazując się wszechstronnością i zaangażowaniem w ratowaniu ludzkiego życia. Tak było w sobotnie popołudnie na terenie Brzezin.

21 czerwca 2025 roku w godzinach popołudniowych na stanowisko kierowania brzezińskiej komendy policji wpłynęło zgłoszenie o pożarze mieszkania w jednej z kamienic na terenie miasta. Na miejsce pożaru zostali skierowani funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego aspirant Marcin Goździk i starsza posterunkowa Agata Kartasińska. Mundurowi dotarli na miejsce jako pierwsi. Mimo wydobywających się z okna mieszkania kłębów dymu zachowali opanowanie i profesjonalizm. Weszli na klatkę schodową, która też już była zadymiona. Spotkali tam mężczyznę, który powiedział, że w palącym się mieszkaniu może znajdować się jego samotnie zamieszkujący sąsiad. Aspirant Marcin Goździk natychmiast wyważył drzwi mieszkania i wbiegł do jego wnętrza z gaśnicą, którą wcześniej zabrał z radiowozu. W środku bardzo zadymionego mieszkania zauważył pożar kuchni, która była podłączona do butli gazowej i natychmiast zaczął gasić. Dzięki ich zdecydowanemu działaniu udało się ugasić pożar jeszcze przed przyjazdem straży pożarnej. Następnie policjanci przystąpili do wietrzenia mieszkania, aby usunąć nagromadzony dym. Wspólnie ze strażakami sprawdzili również, czy w mieszkaniu nie ma innych źródeł ognia i czy nikomu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na szczęście w momencie wybuchu pożaru w mieszkaniu nikogo nie było. Kiedy policjanci wyszli już na ulicę podszedł do nich 61-letni mężczyzna, który oświadczył, że jest właścicielem tego mieszkania. Stwierdził, że wyszedł na zakupy zapominając o pozostawionym na kuchence gazowej garnku.

Policjanci apelują o ostrożność i rozwagę podczas korzystania z urządzeń gazowych i nie pozostawianiu ich bez nadzoru. W przypadku wybuchu pożaru należy natychmiast powiadomić straż pożarną pod numerem 112.