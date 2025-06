Policjanci zatrzymali dwie osoby handlujące podrobionymi rzeczami Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą zatrzymali dwie osoby podejrzane o handel ubraniami, galanterią skórzaną i perfumami oznaczonymi zastrzeżonymi znakami towarowymi marek premium. Żadna z zabezpieczonych przez policjantów rzeczy nie była oryginalna. Zatrzymani, 35-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty. Straty producentów oszacowane zostały na 200 tys. zł. Podejrzanym grozi kara do 2 lat więzienia.

Do zatrzymania dwóch osób doszło w minioną środę tj. 18 czerwca 2025 r., na targowisku w wielkopolskim Śmiglu. Był to wynik pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu skierowanej przeciwko nieuczciwym handlarzom. Jak ustalili policjanci, obywatele Bułgarii, 35-letnia kobieta i 40-letni mężczyzna sprzedawali na straganie ubrania, galanterię skórzaną i perfumy oznaczone zastrzeżonymi znakami towarowymi jako oryginalne.

W wyniku podjętych czynności policjanci zabezpieczyli na miejscu sprzedaży oraz w samochodzie należącym do podejrzanych ponad tysiąc sztuk podrobionych ubrań i perfum. Żadna z tych rzeczy nie była oryginalna.

Funkcjonariusze zabezpieczyli „podróbki”, a straty poniesione przez ich producentów oszacowali na około 200 tys. zł. Dwójka nieuczciwych sprzedawców została zatrzymana, a następnie przewieziona do komendy Policji celem wykonania czynności procesowych. Śledczy przedstawili im zarzut wprowadzania do obrotu odzieży z oznaczonymi zastrzeżonymi znakami towarowymi. Grozi im teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd.