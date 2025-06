Policjant po służbie pomógł zagubionej seniorce Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w dniu wolnym od służby wraz ze swoją partnerką przebywał na terenie miasta. W pewnym momencie w obrębie drogi o dość dużym natężeniu ruchu mundurowy dostrzegł seniorkę, która weszła wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Ponadto z zachowania kobiety wynikało, że nie reaguje ona adekwatnie do zagrażającej jej sytuacji, w jakiej się znalazła. Na domiar złego kobieta posiadał problemy z poruszanie się oraz zachowaniem równowagi.

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wołowie w dniu wolnym od służby wraz ze swoją partnerką przebywał na terenie miasta. W pewnym momencie w obrębie drogi o dość dużym natężeniu ruchu mundurowy dostrzegł seniorkę, która weszła wprost pod nadjeżdżające pojazdy. Ponadto z zachowania kobiety wynikało, że nie reaguje ona adekwatnie do zagrażającej jej sytuacji, w jakiej się znalazła. Na domiar złego kobieta posiadał problemy z poruszanie się oraz zachowaniem równowagi. W tym samym czasie całe zdarzenie dostrzegł również funkcjonariusz Służby Więziennej.

Cała trójka natychmiast postanowiła zareagować. Sprowadzili kobietę z odcinka drogi gdzie groziło jej realne niebezpieczeństwo. Próbowali ustalić jej dane osobowe, jednak po chwili mundurowi zorientowali się, że kobieta posiada przy sobie karteczkę z numerami telefonów. To proste, ale niezwykle skuteczne rozwiązanie umożliwiło szybki kontakt z rodziną seniorki.

Na miejsce po chwili przybyła córka kobiety, która poinformowała, że jej mama zmaga się z problemami z pamięcią i ma tendencję do wychodzenia z domu bez zapowiedzi. Bliscy wyrazili wdzięczność wobec mundurowych za ich postawę i troskę o bezpieczeństwo seniorki.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, że funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej swoją postawą służą społeczeństwu nie tylko w godzinach pełnienia obowiązków służbowych. Ich czujność i gotowość do niesienia pomocy zasługują na najwyższe uznanie.

Przy tej okazji warto podkreślić, jak wielką wartość mają proste środki ostrożności, takie jak umieszczenie przy osobie starszej informacji kontaktowych do najbliższych. W sytuacjach kryzysowych mogą one znacząco ułatwić i przyspieszyć udzielenie pomocy oraz powrót bliskiej osoby do domu.