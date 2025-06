Potrzebna była natychmiastowa reakcja. Z zakorkowanej drogi prosto do szpitala w policyjnej eskorcie Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Gdy liczy się każda minuta, policyjna służba ma szczególne znaczenie. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie oraz dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, biorąc pod uwagę zatory na trasie i trudne warunki drogowe, przeprowadzili pilotaże, pomagając szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.

W miniony weekend, w godzinach popołudniowych, do funkcjonariuszy szczecińskiej drogówki pełniących służbę w rejonie Klinisk Wielkich, podjechał kierowca samochodu osobowego. W pojeździe znajdowała się pasażerka - 85-letnia kobieta, która skarżyła się na poważne duszności i znaczne pogorszenie samopoczucia.

Z uwagi na utrudnienia drogowe i zatory na trasie, policjanci natychmiast podjęli decyzję o przeprowadzeniu pilotażu z wykorzystaniem policyjnych motocykli. Funkcjonariusze torowali drogę, umożliwiając pojazdowi z chorą kobieta bezpieczne i szybkie dotarcie do placówki medycznej.

Dzięki sprawnej interwencji i doskonałej znajomości terenu przez policjantów ruchu drogowego, pojazd w niedługim czasie był pod szpitalem. Kobiecie natychmiast udzielono pomocy medycznej.

( KWP w Szczecinie / mw)

Podobna sytuacja miała miejsce w Szczytnie. W niedziele (22.06.2025) na terenie miasta Szczytno, do przejeżdżającego przez ul. Sienkiewicza dzielnicowego asp . Kamila Niedzieli zgłosił się kierujący jaguarem prosząc o pomoc. Okazało się, że wiezie w samochodzie żonę, 60-letnią mieszkankę Szczytna, która zadławiła się jedzeniem i miała trudności w oddychaniu. Każda kolejna chwila zwłoki mogła doprowadzić do poważnych skutków zdrowotnych.

W sytuacji zagrożenia życia i zdrowia człowieka decyzja policjanta mogła być tylko jedna. Funkcjonariusz najpierw poinstruował kierowcę, jak ma zachowywać się podczas przejazdu za pojazdem uprzywilejowanym, po czym wsiadł do radiowozu, włączył sygnały świetlne i dźwiękowe, a następnie pomógł parze w szybki i bezpieczny sposób dotrzeć do Szpitala Powiatowego w Szczytnie. Po dotarciu do placówki medycznej, kobieta otrzymała fachową pomoc specjalistów.

Motto polskiej Policji „Pomagamy i chronimy” doskonale oddaje jej misję oraz codzienne obowiązki funkcjonariuszy. Kierując się tym hasłem, policjanci niosą pomoc potrzebującym i dbają o bezpieczeństwo obywateli. Towarzyszy im ono zarówno podczas interwencji, jak i w rutynowej służbie, podkreślając ich zaangażowanie, odpowiedzialność i troskę o drugiego człowieka.

(KWP w Olsztynie / kc)