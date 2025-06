Policja i WOPR kolejny raz ratują życie Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki błyskawicznej reakcji patrolu wodnego toruńskiej policji i ratowników WOPR, życie 24-letniej kobiety, która zaczęła tonąć w Wiśle w rejonie Czerniewic, zostało uratowane. Mundurowi apelują, by nie łączyć alkoholu z pływaniem, to śmiertelnie niebezpieczne!

W sobotę (21 czerwca) około godziny 18:50 dyżurny toruńskiej komendy otrzymał zgłoszenie o grupie młodych osób kąpiących się w Wiśle w rejonie ul. Spacerowej (Czerniewice). Na miejsce natychmiast skierowano łączony patrol wodny funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz ratowników WOPR , którzy pełnili tego dnia wspólną służbę na rzece.

Po dotarciu na miejsce służby zauważyły kobietę znikającą pod powierzchnią wody. Dzięki szybkiej i skoordynowanej akcji ratunkowej tonąca została wyjęta z nurtu rzeki i otrzymała niezbędną pomoc.

Jak ustalili funkcjonariusze, 24-latka wcześniej spożywała alkohol wraz z grupą znajomych, którzy następnie postanowili wejść do wody, by popływać. Niestety, kobieta straciła grunt pod nogami i zaczęła się topić. Jeden z mężczyzn z trudem dopłynął do brzegu o własnych siłach.

Mundurowi na miejscu przypomnieli całej grupie, jak ogromnym zagrożeniem jest kąpiel po alkoholu, szczególnie w rzekach o silnym nurcie. Najrozsądniejszym wyborem zawsze będzie strzeżone kąpielisko, z którego będziemy korzystać wyłącznie na trzeźwo.

Funkcjonariusze komendy miejskiej będą wspólnie z ratownikami WOPR dbać o Państwa bezpieczeństwo przez cały sezon letni. Warto jednak pamiętać, że zachowanie zdrowego rozsądku jest najbardziej skuteczną metodą na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji podczas wypoczynku.