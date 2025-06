Wspólne międzynarodowe szkolenie w jednostce specjalnej policji republiki litewskiej „ARAS” z zakresu prowadzenia negocjacji policyjnych w działaniach bojowych i współpracy z negocjatorami policyjnymi jednostki „ARAS” Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj W dniach 20–23 maja 2025 roku w siedzibie jednostki specjalnej policji Republiki Litewskiej „ARAS” odbyło się międzynarodowe szkolenie poświęcone prowadzeniu negocjacji policyjnych w trakcie działań bojowych oraz współpracy z negocjatorami policyjnymi pełniącymi służbę w jednostce „ARAS”. Uczestnikami szkolenia byli funkcjonariusze Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”. Przeprowadzone przedsięwzięcie było kolejnym spotkaniem stanowiącym element współpracy oraz wsparcia w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Pobyt w Wilnie objął także wizytę w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej, w której przeprowadzono szkolenie dla konsulów RP oraz pracowników ambasady z zakresu reagowania podczas wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym i kryminalnym. Całość zorganizowana została przy szczególnym udziale i wsparciu nadkom . Jacka Tarasiuka - oficera łącznikowego polskiej Policji w Ambasadzie RP w Wilnie.

Funkcjonariusze CPKP "BOA" złożyli również oficjalną wizytę w imieniu Polskiej Policji w domu rodzin Sybiraków. Spotkanie zostało przygotowane we współpracy z panią Marią Radczenko pełniącą funkcję Prezesa Koła „Rodzina Sybiracka” w Wilnie. Podczas wizyty policjanci mieli możliwość głębszego poznania losu rodzin polskich zesłanych na Syberię oraz ich codziennego funkcjonowania w szczególnie trudnych warunkach podczas zesłania.

Pierwszego dnia po oficjalnym otwarciu szkolenia z udziałem nadkom. Jacka Tarasiuka oficera łącznikowego polskiej Policji w Ambasadzie RP w Wilnie przeprowadzono szkolenie z zakresu zagrożeń związanych z aktywnością aktywnego strzelca oraz masowego zabójcy. Przedstawiono i omówiono specyfikę tego zjawiska oraz przekazano najistotniejsze informacje pozwalające na skuteczne reagowanie podczas wystąpienia tego typu zdarzenia kryzysowego w przestrzeni publicznej. Uczestnikami szkolenia byli konsulowie RP oraz pracownicy ambasady wraz z rodzinami.

Drugiego dnia funkcjonariusze Sekcji Negocjacji Wydziału Szkoleniowo-Bojowego Centralnego Pododdziału Kontretrrorystycznego Policji „BOA” wzięli udział w szkoleniu teoretycznym zorganizowanym przez negocjatorów policyjnych jednostki specjalnej Policji Republiki Litewskiej „ARAS”, które obejmowało profilowanie sprawców sytuacji kryzysowych w tym zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Podczas kolejnego wykładu funkcjonariusze jednostki „Lietuvos Respublikos Vadovybės Apsaugos” – jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo kierownictwa Republiki Litewskiej przedstawili system pozyskiwania i gromadzenia danych związanych z ewentualnym ryzykiem i wystąpieniem zagrożenia w stosunku dla osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w Republice Litewskiej. Ostatnią tematyką poruszaną podczas spotkania było przedstawienie przez negocjatorów policyjnych CPKP "BOA" systemu współdziałania z pionem bojowym służby kontrterrorystycznej Policji i koordynacji działań na poziomie krajowym ze szczególnym uwzględnieniem działań kontrterrorystycznych.

Trzeciego dnia przeprowadzono ćwiczenia z zakresu współpracy negocjatorów policyjnych polskich jednostek kontrterrorystycznych i ARAS z pododdziałami bojowymi jednostki ARAS. Odbyły się one na terenie obiektów pozostających w dyspozycji litewskich kontrterrorystów. Zgodnie z przygotowanym scenariuszem zawiązano wspólny polsko-litewski zespół negocjacyjny, a proces negocjacji prowadzony był w kilku językach obcych co stanowiło dodatkowe wyzwanie dla ćwiczących. Proces negocjacji realizowany był w ramach wsparcia planowanych i realizowanych działań bojowych, a połączenie tych dwóch komponentów przyczyniło się do pozytywnego rozwiązania sytuacji kryzysowej.

Międzynarodowe szkolenie miało szczególny wymiar, a jego charakter oraz lokalizacja dały możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu rozwiązywania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym mającym na celu osłabienie potencjału obronnego państwa.

W ostatnim dniu międzynarodowej wizyty polscy funkcjonariusze złożyli oficjalną wizytę przedstawicielom Koła „Rodzina Sybiracka” w Wilnie. Dzięki uprzejmości Pani Prezes Marii Radczenko możliwe było spotkanie z dwiema rodzinami polskimi, które po II wojnie światowej zostały zesłane na Syberię, a po powrocie osiedliły się na terenie Litwy. Podczas godzinnego spotkania funkcjonariusze poznali losy rodzin polskich, sposób przewiezienia na Syberię, warunki życia na miejscu oraz trudy, z jakimi musieli się zmagać podczas kilkuletniego pobytu z dala od domu rodzinnego.

Międzynarodowe szkolenie z zakresu negocjacji policyjnych w działaniach bojowych jest kontynuacją nurtu realizowanego przez Forum Negocjacyjne Grupy ATLAS zrzeszającej jednostki specjalne państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest regionalnym rozwinięciem wyżej wskazanego kierunku strategicznego i ma na celu zacieśnienie współpracy na poziomie regionu bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej.

(CPKP "BOA"