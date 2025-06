Uratował życie tonącej kobiety Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji policjanta z włoszczowskiej jednostki uratowana została tonąca kobieta. Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby wraz z innym mężczyzną przeprowadzili skuteczną akcję ratunkową.

Sierżant sztabowy Krzysztof Gruzło, który na co dzień pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji we Włoszczowie, wczoraj w czasie wolnym od służby brał udział w spływie kajakowym rzeką Pilicą, nad którym pełnił nadzór ratowniczy. W trakcie spływu zauważył wywrócony kajak oraz dwie osoby spoza grupy w wodzie. Funkcjonariusz niezwłocznie, przy wsparciu innego uczestnika spływu, również ratownika wodnego, przystąpił do akcji ratunkowej. Mężczyźni wyciągnęli 35-latkę z wody, udzielili jej pierwszej pomocy oraz powiadomili służby ratunkowe. Szczęśliwie kobieta nie odniosła żadnych obrażeń. Na brzeg wydostał się również będący z nią mężczyzna.

Okres wakacji oraz wysokie temperatury sprzyjają przebywaniu nad akwenami wodnymi. Pamiętajmy! Podczas pobytu nad wodą:

Wybierajmy do kąpieli miejsca do tego przeznaczone, odpowiednio oznakowane, w którym nad bezpieczeństwem czuwa ratownik.

Nie skaczmy do wody w miejscach nieznanych, bo może się to skończyć poważnym urazem, kalectwem, a nawet śmiercią. Skoki „na główkę” w takich miejscach są zabronione! Pamiętajmy, że dno naturalnego zbiornika może się zmienić w ciągu kilku dni.

Nie wchodźmy do wody po dłuższym pobycie na słońcu. Przed wejściem do wody stopniowo przyzwyczajajmy nasz organizm do zmiany temperatury - unikniemy wstrząsu termicznego.

Nie pływajmy bezpośrednio po posiłku - zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Jeśli chcemy wybrać się na dłuższą trasę pływacką, nie zapominajmy o asekuracji!

Nie wypływajmy za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest niebezpieczne.

Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak nadmuchiwane koło.