#TwojeŻycieTwojaKarta – uważaj na sygnały ostrzegawcze - red flags mogą uratować Ci życie Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Czasem jeden szczegół, który początkowo wydaje się nieistotny, jedno zignorowane ostrzeżenie, jedna zbyt szybko podjęta decyzja mogą zmienić w naszym życiu wszystko. W kampanii #TwojeŻycieTwojaKarta ostrzegamy: handel ludźmi i praca przymusowa nie dzieją się tylko "gdzieś daleko". To problem, który może być tuż obok: w Twoim otoczeniu, w ofertach pracy, w nagłych „okazjach”, w relacjach, które z pozoru wydają się przyjacielskie. Chcemy zwrócić Twoją uwagę na sygnały ostrzegawcze, tzw. red flags, które mogą uchronić Cię przed wpadnięciem w pułapkę handlu ludźmi lub pracy przymusowej.

Red flags – czyli na co musisz uważać

Red flags, cóż to takiego? Najprościej mówiąc to sygnały, które mogą wskazywać, że sytuacja jest niebezpieczna - nawet jeśli na pierwszy rzut oka wygląda niewinnie. To czerwone lampki, które pojawiają się przy ofertach pracy, wyjazdach za granicę, znajomościach zawieranych w pośpiechu. Warto je znać, bo to od nich zależy, czy podejmiesz bezpieczną decyzję, czy też dasz się złapać w pułapkę.

Poniżej przedstawiamy najczęstsze sytuacje, na które powinieneś uważać, aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Większość z nich, mimo że wydaje się oczywista, to w rzeczywistości może być trudna do rozpoznania w codziennych sytuacjach, ponieważ prawdziwa intencja ukryta jest pod pozorem legalnych ofert pracy, pomocy czy relacji międzyludzkich.

1. Zbyt dobre, by było prawdziwe?

Jeśli oferta pracy wydaje się zbyt idealna, a pracodawca zapewnia Ci „wszystko na miejscu” bez formalności – uważaj! To może być pułapka.

2. Brak umowy na piśmie.

Pracodawca proponuje, żeby „dogadać się ustnie”, a formalności „załatwicie później”? Prawdziwa praca to prawdziwe dokumenty. Bez umowy – nie jedź.

3. Presja czasu.

„Musisz się zdecydować już dziś”, „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli ktoś cię pogania, chce, żebyś podjął decyzję bez chwili na zastanowienie - to bardzo niebezpieczny sygnał.

4. Zabieranie dokumentów.

Po załatwieniu niezbędnych formalności związanych z podjęciem pracy Twój paszport i dowód osobisty powinny zostać Ci zwrócone. Nikt nie ma prawa przechowywać Twojego paszportu ani dowodu osobistego.

5. Brak szczegółów.

Jeżeli nie możesz uzyskać konkretnego adresu pracy, danych firmy czy numeru telefonu do pracodawcy – nie ryzykuj. To znak, że coś jest nie tak.

6. Propozycja wyjazdu od osoby, której prawie nie znasz.

Czasem „nowy znajomy” nagle proponuje wspólny wyjazd za granicę. Uważaj! To może być pułapka.

7. Brak możliwości kontaktu z bliskimi.

Jeżeli ktoś mówi, że „na początku nie będzie zasięgu” albo „lepiej się nie odzywać, żeby uniknąć problemów” – to nie wróży niczego dobrego!

Jak się chronić?

Zweryfikuj pracodawcę. Sprawdź firmę w internecie - poszukaj opinii o niej.

Zawsze podpisuj umowę przed wyjazdem. Nie wierz w obietnice – wymagaj dokumentów.

Zostaw bliskim plan wyjazdu. Podaj adres, dane kontaktowe, nazwę pracodawcy i termin powrotu.

Ustal hasło bezpieczeństwa – prostą frazę, która w razie zagrożenia będzie dla nich sygnałem, że potrzebujesz pomocy.

Zrób kserokopię dokumentów. Nigdy nie oddawaj ich w cudze ręce na dłużej.

Skontaktuj się z Fundacją La Strada. Jeśli cokolwiek Cię niepokoi – lepiej zapytać i sprawdzić niż żałować.

Dlaczego o tym mówimy?

#TwojeŻycieTwojaKarta - to kampania, którą prowadzimy wspólnie z Fundacją La Strada. Przy jej pomocy wspólnie chcemy uświadamiać, jak łatwo można wpaść w pułapkę handlu ludźmi. Często myślimy, że takie rzeczy zdarzają się „gdzieś daleko” i „komuś innemu”. Tymczasem ofiarą może zostać każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Bo Twoje życie to naprawdę Twoja karta. I tylko Ty możesz zagrać nią dobrze.

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis/ BKS KGP

Więcej na temat kampanii: