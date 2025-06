Będzińscy policjanci zlikwidowali nielegalną bimbrownię - 550 litrów alkoholu zabezpieczone Data publikacji 23.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, wspierani przez kryminalnych, przeprowadzili skuteczną akcję ukierunkowaną na zwalczanie nielegalnej produkcji alkoholu. Mundurowi zabezpieczyli 550 litrów wysokoprocentowego alkoholu, pochodzącego z nielegalnego źródła oraz 83 tysiące złotych na poczet przyszłych kar i grzywien.

Policjanci, zgodnie z posiadaną wiedzą udali się do jednej z posesji w dzielnicy Będzina – Grodziec. Miała tam odbywać się produkcja, rozlewanie oraz sprzedaż alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej.

W godzinach porannych stróże prawa zauważyli mężczyznę opuszczającego teren posesji. 55-latek został wylegitymowany, a następnie w związku z prowadzonymi czynnościami policjanci udali się do miejsca jego zamieszkania. Po przeszukaniu budynku jednorodzinnego terenu posesji oraz czterech pojazdów nie zostały ujawnione przedmioty zabronione.

Kluczowe okazało się przeszukanie budynku należącego do mężczyzny. W tym miejscu mundurowi ujawnili i zabezpieczyli aparaturę służącą do produkcji alkoholu wysokoprocentowego – m.in. trzy części kolumny rektyfikacyjnej oraz znaczną ilość butelek i pojemników z bezbarwną cieczą o silnym zapachu alkoholu. Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowało się: 157 szklanych butelek o różnych pojemnościach,8 plastikowych pojemników 30-litrowych oraz wiele innych przedmiotów z zawartością cieczy.



W sumie zabezpieczonych zostało około 550 litrów alkoholu oraz inne elementy niezbędne do jego produkcji.



W trakcie przeszukania stróże zabezpieczyli na poczet przyszłych kat i grzywien gotówkę w kwocie 83 tysięcy złotych, która może pochodzić z nielegalnej działalności. Obecni na miejscu pracownicy firmy dystrybuującej energię potwierdzili przypadek nielegalnego poboru energii, podejmując dalsze czynności we własnym zakresie.



55-letni mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, gdzie usłyszał zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.



Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się przerwać proceder nielegalnej produkcji alkoholu, który nie tylko stanowi poważne naruszenie prawa, ale również może stanowić zagrożenie dla zdrowia.