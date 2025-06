Dzielnicowy z Sępopola uratował psa Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Mieszkaniec Sępopola widząc swojego dzielnicowego powiadomił go, że łowiąc ryby w pobliskiej rzece zauważył psa, który potrzebował pomocy. Policjant natychmiast udał się we skazane miejsce i pomógł zwierzakowi bezpiecznie wydostać się na brzeg.

Wczoraj rano, 23 czerwca, do dzielnicowego z Sępopola podszedł mieszkaniec tego miasta i zaalarmował, że podczas wędkowania w pobliskiej rzece zauważył psa, który potrzebował pomocy. St. sierż . Radosław Komajda natychmiast udał się we wskazane miejsce. W rzece zauważył psa, który o własnych siłach nie mógł wydostać się na brzeg.

Pomimo stromego, zakrzaczonego i trudnego zejścia do rzeki, sam ryzykując, bez wahania ruszył na ratunek. Pies był tak wycieńczony, że nawet nie zareagował na obcą osobę. Po wyciągnięciu go na brzeg i przeniesieniu w bezpieczne miejsce został przekazany odpowiednim osobom, które się nim zaopiekowały i udzieliły dalszej pomocy.

Służba w Policji to nie tylko reagowanie na zagrożenia i łapanie przestępców, to przede wszystkim niesienie pomocy. Każde życie ma dla nas znaczenie. Empatia, szybka reakcja i zaangażowanie to cechy, które definiują naszą formację.