Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał nietrzeźwego kierującego Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj To kolejny przykład tego, jak policjanci dbają o bezpieczeństwo nawet w sytuacji, kiedy znajdują się poza służbą. Naczelnik Wydziału Prewencji łódzkiego komisariatu podinsp. Krzysztof Serczyk będąc w drodze do Akademii Policji w Szczytnie, zatrzymał po pościgu nietrzeźwego kierującego. Dzięki swojej czujności po raz kolejny nietrzeźwy kierujący został wyeliminowany z drogi.

W niedzielę, 22 czerwca 2025 roku, kilka minut przed godziną 21.00 w Andrespolu podinsp. Krzysztof Serczyk, będąc w czasie wolnym od służby, zwrócił uwagę na stacji benzynowej na mężczyznę, którego stan wskazywał, że może być pod wpływem alkoholu. Dodatkowo kupował jeszcze alkohol. Kiedy policjant zauważył, że mężczyzna odjeżdża oplem z terenu stacji, natychmiast ruszył za nim. Po chwili mężczyzna zatrzymał się, wysiadł z samochodu i zaczął uciekać na teren posesji. Natychmiast został zatrzymany przez interweniującego policjanta poza służbą.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze z Andrespola. Mężczyzna był nadpobudliwy a w jego samochodzie policjanci znaleźli puste butelki po alkoholu. Jak się okazało, był to 39-letni mieszkaniec gminy Andrespol. Został przekazany w ręce policjantów, którzy przeprowadzili badanie i okazało się, że miał on prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna.

To wydarzenie pokazuje, jak wielkie znaczenie ma odpowiedzialność i czujność funkcjonariuszy Policji, niezależnie od tego, czy są na służbie, czy też poza nią.

Pamiętajmy! Każdy obywatel powinien czuć się odpowiedzialny za bezpieczeństwo innych i reagować w sytuacjach zagrożenia. Wsiadanie za kierownicę po alkoholu to bezmyślność. Nietrzeźwy kierowca to zawsze ogromne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu! Jeśli masz podejrzenia, że kierowca jest pijany - zawiadom Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.