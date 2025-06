Nietrzeźwy pędził 182 km/h krajową „siódemką” Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Jędrzejowscy mundurowi na drodze ekspresowej S7 zatrzymali w minioną niedzielę 33-latka, który przekroczył dopuszczalną prędkość. W trakcie kontroli policjanci wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Okazało się, kierował on pojazdem mając ponad 1 promil alkoholu w swoim organizmie. Mało tego przewoził trójkę pasażerów, z czego dwójka to dzieci w wieku 10 i 12 lat.

W niedzielny wieczór policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jędrzejowskiej komendy w miejscowości Potok Mały na trasie S7 zarejestrowali prędkość kierującego toyotą. Policyjny wideorejestrator wskazał prędkość 182 km/h w miejscu, gdzie maksymalnie można jechać 120. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli i wylegitymowali kierującego. W trakcie czynności od 33-latek z Mazowsza policjanci wyczuli woń alkoholu. Okazało się, że mężczyzna zdecydował się wsiąść za kierownicę mając ponad 1.2 promila alkoholu w organizmie, a do tego przewoził trójkę pasażerów. Kobietę w wieku 32-lat i dwójkę dzieci w wieku 10 i 12 lat. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach wyszło na jaw, że 33-latek nie posiada uprawień do kierowania pojazdami.

Funkcjonariusze sporządzili stosowną dokumentację do sądu, przed którym w niedalekiej przyszłości będzie odpowiadał nierozsądny 33-latek. Grozi mu m.in. kara do 3 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Kielcach / kc)