27-latek wyrwał kobiecie portfel. Uciekającego sprawcę ujął świadek zdarzenia, który od razu powiadomił policjantów Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali 27-latka podejrzanego o kradzież. Mężczyzna, przejeżdżając na rowerze obok swojej ofiary wyrwał jej portfel i uciekł. Sprawcę ujęła mieszkanka powiatu kościerskiego, która zauważyła zdarzenie i ruszyła za nim na swoim rowerze w pościg i ujęła go. Mężczyzna usłyszy zarzut kradzieży zuchwałej, za co grozi kara od roku do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 czerwca 2025 roku, około godziny 13:00. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie otrzymał zgłoszenie o kradzieży portfela dokonanej na rynku w Kościerzynie. W międzyczasie dotarła informacja, że sprawca został ujęty przez świadka zdarzenia w rejonie stacji kolejowej. Na miejsce natychmiast skierowano patrole. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 27-letni mężczyzna, obywatel Kolumbii, jadąc rowerem przez kościerski rynek, wyrwał z rąk 34-letniej kobiety portfel, w którym było 950 zł oraz dokumenty. Po kradzieży uciekł. Zdarzenie zauważyła mieszkanka powiatu kościerskiego – która bez wahania ruszyła za złodziejem na swoim rowerze. Dogoniła go w rejonie dworca kolejowego, gdzie doszło do szarpaniny, jednak zdołała go ująć i wezwać policję.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zatrzymali mężczyznę i przewieźli go do policyjnego aresztu. Sprawca wkrótce usłyszy zarzut kradzieży zuchwałej, za co grozi kara od roku do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policjanci składają podziękowania kobiecie, która wykazała się odwagą i zdecydowaną postawą, przyczyniając się do ujęcia sprawcy przestępstwa.