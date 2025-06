#TwojeŻycieTwojaKarta – praca marzeń czy koszmar? Jak nie wpaść w pułapkę handlu ludźmi Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Szybki zarobek w euro, nowe życie, praca i odpoczynek w ciepłym kraju – brzmi kusząco, prawda? Oferty pracy za granicą potrafią oczarować obietnicą lepszej przyszłości. Ale uważaj – wakacje to też czas, kiedy handlarze ludźmi „polują” na tych, którzy szukają pracy „na już”. Łowy często zaczynają się od ofert na portalach społecznościowych, ogłoszeń z niepełnymi danymi, a czasami od ofert pracy od znajomych, którzy „akurat znają kogoś, kto potrzebuje pracownika”. W ramach kampanii #TwojeŻycieTwojaKarta chcemy Cię ostrzec: to, co wygląda jak okazja życia, może być początkiem niewoli. Wystarczy jeden nieostrożny wybór.

Znasz to skądś?

Przestępcy świetnie wiedzą, że młodzi ludzie w wakacje chcą szybko zarobić. Wystarczy spojrzeć na któryś z portali z ogłoszeniami o pracy, żeby bez problemu znaleźć takie: „Praca za granicą, wysokie wynagrodzenie, bez znajomości języka, mieszkanie i transport zapewnione”. Brzmi idealnie?

Za tymi „super” ofertami często stoją siatki handlarzy ludźmi. Ofiary, zamiast do pracy, trafiają do miejsc, w których są zmuszane do niewolniczej pracy, czasami bez wynagrodzenia, bez kontaktu ze światem zewnętrznym. Zdarza się, że są zastraszani i pozbawieni dokumentów. To nie są wymyślone historie z filmów – to dzieje się tu i teraz, także w naszym kraju, jak i wśród Polaków wyjeżdżających za granicę.

Praca przymusowa może dotyczyć każdego – osób młodych, dopiero wchodzących w dorosłość, jak i starszych, którzy już pracowali w niejednym miejscu. Znaczenia nie ma również płeć – ofiarami handlu ludźmi mogą paść zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

Jak się chronić?

Zawsze sprawdzaj firmę, w której planujesz się zatrudnić - upewnij się, że to legalny pracodawca! Możesz to zrobić w polskich i zagranicznych rejestrach. Możesz też sprawdzić opinię o firmie w internecie.

Nie wyjeżdżaj bez podpisanej umowy. Pamiętaj, że dokument powinien być w języku, który rozumiesz – nie podpisuj niczego, czego w pełni nie rozumiesz, „na miejscu”, bez konsultacji.

Nigdy nie oddawaj na dłużej swojego paszportu ani dowodu. Pracodawca nie ma prawa zabierać Twoich dokumentów. Jeżeli ktoś tego wymaga – to sygnał, że coś jest nie tak.

Zostaw bliskim wszystkie dane: adres, kontakt do pracodawcy, numer telefonu. Ustal z rodziną/przyjaciółmi hasło bezpieczeństwa – słowo, które jeśli go użyjesz w rozmowie, będzie oznaczało, że potrzebujesz pomocy.

Zgłaszaj podejrzane ogłoszenia - jeżeli oferta wygląda zbyt pięknie, nie ma szczegółów albo ktoś unika odpowiedzi na podstawowe pytania – skontaktuj się z Policją lub Fundacją La Strada.

Pamiętaj: brak umowy, brak danych kontaktowych i presja czasu to czerwona flaga.

W pracy, jak w życiu – nie wszystko złoto, co się świeci.

Dlaczego o tym mówimy?

#TwojeŻycieTwojaKarta - to kampania, którą prowadzimy wspólnie z Fundacją La Strada. Przy jej pomocy wspólnie chcemy uświadamiać, jak łatwo można wpaść w pułapkę handlu ludźmi. Często myślimy, że takie rzeczy zdarzają się „gdzieś daleko” i „komuś innemu”. Tymczasem ofiarą może zostać każdy, niezależnie od wieku czy miejsca zamieszkania.

Pamiętaj! #TwojeŻycieTwojaKarta - o bezpieczeństwo trzeba zadbać, zanim znajdziesz się w niebezpiecznej sytuacji.

Więcej na temat kampanii: Rusza kampania #TwojeŻycieTwojaKarta – wspólna akcja Policji i Fundacji La Strada przeciwko handlowi ludźmi

Tekst: Agnieszka Włodarska/ BKS KGP

Film: podkom. Tomasz Lis/ BKS KGP