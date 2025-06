Policjanci wydziału ruchu drogowego odnaleźli zaginionego 4-latka Data publikacji 24.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci wydziału ruchu drogowego w minioną sobotę, w krótkim czasie od zgłoszenia, odnaleźli zaginionego 4 - latka. Chłopiec wykorzystując chwilę nieuwagi oddalił się od swojej mamy podczas zabawy na placu. Dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji policjantów dziecko zostało odnalezione i przekazane w ręce rodzica.

W minioną sobotę, 21 czerwca br., do policjantów patrolujących teren Starego Miasta w Poznaniu podeszła zdenerwowana 34-latka. Kobieta zgłosiła zaginięcie swojego 4-letniego dziecka. Opowiedziała mundurowym, że chłopiec wykorzystując chwilę jej nieuwagi oddalił się z pobliskiego placu zabaw. Kobieta straciła go z pola widzenia i mimo usilnych starań nie mogła go znaleźć. Policjanci natychmiast zaczęli działać - komunikat w tej sprawie został przekazany wszystkim policjantom będącym tego dnia w służbie. Rozpoczęły się poszukiwania chłopca.

Policjanci błyskawicznie przystąpili do działania, szczegółowo przeczesywali okolicę, rozpytywali ewentualnych świadków, do akcji wkroczył także policyjny dron. Zadanie tym trudniejsze, ponieważ tego dnia pogoda sprzyjała wypoczynkowi na świeżym powietrzu i w okolicy parku Stare Koryto Warty znajdowało się mnóstwo ludzi.

W pewnym momencie policjanci wydziału ruchu drogowego w grupie dorosłych i dzieci zauważyli chłopca, który odpowiadał rysopisowi przekazanemu przez matkę zaginionego 4-latka. Policjanci podeszli do niego, zapytali o imię, zaczęli rozmawiać i uspokajać. Dziecko było przestraszone i zdezorientowane. Wtedy policjantka z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu chwyciła chłopca za rękę, usiadła z nim na ławce i zapewniła, że jego mama go szuka i już za chwilę znajdzie się w jej ramionach.

Po chwili na miejsce przybiegła matka chłopca, która została poinformowana przez policjantów o odnalezieniu syna. Dzięki błyskawicznej reakcji policjantów ta historia zakończyła się szczęśliwie pozostawiając jedynie wspomnienie dużego strachu.