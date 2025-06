#SuperDzielnicowy Roku wybrany już po raz trzeci! Rekord Plebiscytu: oddano ponad 100 000 głosów! Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Komenda Główna Policji i Telewizja Puls zakończyły trzecią edycję Plebiscytu na #SuperDzielnicowego, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu. Laureatem tegorocznego Plebiscytu i #SuperDzielnicowym 2025 został sierżant Tomasz Majowicz z Rudnika nad Sanem. Wynik ogłoszono dzisiaj podczas uroczystej gali w Rudniku, w obecności kierownictwa Policji, Zarządu i reprezentantów Telewizji Puls, dyrektorów i przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych oraz aktorów i twórców serialu kryminalnego „Dzielnica strachu”, który stał się inspiracją dla tej kampanii.

Dzielnicowi to bohaterowie ulic gotowi stanąć w obronie lokalnej społeczności. To oni najlepiej znają swoje rejony służbowe, a także potrzeby swoich mieszkańców, angażują się w ich sprawy, nierzadko z narażeniem własnego życia. W fascynujący świat policyjnej codzienności i pracy dzielnicowych wciąga „Dzielnica strachu” – najmocniejszy polski serial kryminalny, który stał się inspiracją dla ogólnopolskiej kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu. Jej celem jest nie tylko wyłonienie #SuperDzielnicowego, ale również promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi i szerzej Policją. Kampanię wspierają: Andrzej Młynarczyk, Jasper Sołtysiewicz, Aleksandra Listwan i Jagoda Małyszek – aktorzy grający dzielnicowych w serialu „Dzielnica strachu”.

Tegoroczna, trzecia edycja kampanii, odnotowała kolejny rekord – głosujący na #SuperDzielnicowego internauci oddali ponad 117 000 głosów na dzielnicowych z całej Polski.

Wręczenie nagród odbyło się 25 czerwca w Centrum Caritas w Rudniku, podczas uroczystej Gali, na której obecni byli m.in.: Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza, Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji mł. insp. Anna Kędzierzawska, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Jacek Juwa, przełożeni laureatów, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych, w tym Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Tadeusz Handziak, aktorzy z „Dzielnicy strachu”: Andrzej Młynarczyk i Marcin Krajewski, scenarzystka wiodąca serialu Maura Ładosz, a także laureaci poprzednich edycji – asp. Patryk Klekot (#SuperDzielnicowy 2023) i sierż. szt. Paweł Chmura (#SuperDzielnicowy 2024). Po oficjalnym wręczeniu nagród od Policji i Telewizji Puls odbyło się spotkanie z aktorami i scenarzystką.

– Jako Telewizja Puls, ogólnopolska stacja obecna w milionach polskich domów, oferujemy naszym widzom rozrywkę najwyższym poziomie – a nasz zasięg i popularność wykorzystujemy do tego, aby prowadzić ważne i potrzebne inicjatywy społeczne. Bardzo cenimy naszą współpracę z Policją – to partnerstwo pozwala nam wspólnie realizować dwie ogólnopolskie kampanie, które w realny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa. To dla nas ogromny zaszczyt i powód do dumy. Plebiscyt na #SuperDzielnicowego to duże i ważne wydarzenie medialne, dzięki któremu poznajemy inspirujące historie dzielnicowych z całej Polski – historie, które wzmacniają poczucie wspólnoty i budują zaufanie. Na tym też polega siła telewizji: aby docierać do milionów, nieść pozytywne wartości, wzorce i emocje – a te na stałe są wpisane w DNA Telewizji Puls. – powiedział Dariusz Dąbski – Prezes Telewizji Puls.

– Współpraca z Telewizją Puls trwa już trzeci rok i jak widać jest to współpraca bardzo owocna, o czym świadczy również zainteresowanie obecną odsłoną plebiscytu #SuperDzielnicowy, które z roku na rok rośnie bardzo dynamicznie. Dość powiedzieć, że w tym sezonie nominowano blisko połowę dzielnicowych w kraju, na których oddano ponad 117 tys. głosów. Telewizja Puls stała się nie tylko znanym, ale przede wszystkim trwałym partnerem w budowie ogólnopolskiej koalicji na rzecz bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. To właśnie na tym poziomie najlepiej widać oczekiwania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa i to na tym poziomie działają dzielnicowi. Śledząc przebieg samego plebiscytu można powiedzieć, że realizują się postawione na wstępie współpracy cele: dzielnicowi wychodzą do społeczeństwa, a społeczności lokalne zainteresowały się problematyką bezpieczeństwa, przełamując przy tym bierność i anonimowość, które w wielu miejscach stały się bolączką współczesnego świata. Na przykładzie tegorocznego laureata i jego drogi do sukcesu, który należy odbierać przede wszystkim jako sukces społeczności lokalnej, najlepiej widać jak tworzą się rzeczywiste koalicje lokalne, jak wielu mieszkańców i instytucji zaangażowało się do działania wspólnego działania! Aż żal, że #SuperDzielnicowy może być tylko jeden, bowiem w Polsce powstało mnóstwo podobnych inicjatyw, co bez wątpienia jest ogromnym sukcesem, a także kwintesencją filozofii community policing – powiedział nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Głosowanie na #SuperDzielnicowego2025 trwało od 10 lutego do 30 kwietnia br. na stronie: https://dzielnicabezstrachu.pl/

W plebiscycie najwięcej głosów otrzymali:

I miejsce – sierżant Tomasz Majowicz – Komisariat Policji w Rudniku nad Sanem Komendy Powiatowej Policji w Nisku – Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.

II miejsce – sierżant Kamil Stolarski – Komenda Miejska Policji w Rybniku – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

III miejsce – sierżant sztabowa Justyna Woronowicz-Marzec - Posterunek Policji w Krynkach Komendy Powiatowej Policji w Sokółce – Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

IV miejsce – sierżant sztabowy Grzegorz Rutyna – Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV (Bemowo, Wola) – Komenda Stołeczna Policji.

V miejsce – aspirant Karolina Parzyszek – Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie – Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

O serialu

„Dzielnica strachu” to najmocniejszy polski serial kryminalny i pierwsza polska produkcja, której głównymi bohaterami są dzielnicowi oraz tzw. trudna dzielnica. W każdym odcinku widzowie oglądają mocne, emocjonujące historie kryminalne, rozgrywające się na fikcyjnym Gorczaku, czyli w niebezpiecznej dzielnicy, jaką można znaleźć w każdym mieście. „Dzielnica strachu” to również serial o ludziach, którzy każdego dnia walczą o bezpieczeństwo swoich sąsiadów.

Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów Puls 2, czego wyrazem są m.in. trzy Telekamery, przyznane przez nich najlepszym aktorom. Już jesienią na antenę Puls 2 powraca nowy sezon, a w nim jeszcze więcej nowych emocjonujących historii, w tym specjalny jubileuszowy 400. odcinek!

W serialu występują: Andrzej Młynarczyk (zdobywca Telekamery Tele Tygodnia 2023), Agata Załęcka (zdobywczyni do Telekamery Tele Tygodnia 2023), Filip Gurłacz (zdobywca Telekamery Tele Tygodnia 2024), Jasper Sołtysiewicz, Aleksandra Listwan, Maciej Kosmala, Jagoda Małyszek, Marcin Krajewski, Grażyna Strachota, Mariusz Jakus, Laura Breszka, Kaja Tomaszewska, Andrzej Olejnik, Teresa Dzielska, Aleksander Janiszewski, Bogdan Kalus, Lech Dyblik i inni.

