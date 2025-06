Areszt dla 25-latki, która obierała pieniądze od seniorki oszukanej metodą „na wypadek” Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Rzeszowscy policjanci zatrzymali kobietę podejrzewaną o udział w oszustwach na szkodę seniorów. Mieszkanka powiatu rzeszowskiego uwierzyła przestępcom i w rezultacie straciła prawie 78 tys. zł. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 25-latka, która uczestniczyła w tym przestępczym procederze, następne 3 miesiące spędzi w areszcie tymczasowym.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy pracujący nad przypadkami oszustw na szkodę osób starszych, wyjaśniali okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło w połowie czerwca br. Do komisariatu w Dynowie zgłosiła się mieszkanka powiatu rzeszowskiego, która oświadczyła, że najprawdopodobniej została oszukana. Kobieta odebrała telefon. Była przekonana, że rozmawia ze swoją córką, która miała spowodować wypadek. Później do rozmowy dołączył inny oszust, podający się za policjanta. W rezultacie działania przestępców seniorka przekazała nieznajomej kobiecie prawie 78 tys. zł.

Zawiadomieni o oszustwie policjanci szczegółowo badali każdy trop, mogący doprowadzić ich do sprawcy tego przestępstwa. Ich determinacja pozwoliła na wytypowanie młodej kobiety, która od oszukanej seniorki odebrała pieniądze. Okazała się nią 25-letnia mieszkanka Krakowa, którą policjanci zatrzymali w miniony wtorek, w centrum Rzeszowa. Kobieta po wstępnych czynnościach została osadzona w policyjnej izbie zatrzymań.

Zgromadzeniem materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z komisariatu w Dynowie. Dzień po zatrzymaniu przedstawili 25-latce zarzut dotyczący osiągnięcia korzyści majątkowej za pomocą wprowadzenia w błąd mieszkanki powiatu rzeszowskiego, przez co została ona doprowadzona do niekorzystnego rozporządzenia swoim mieniem. Podejrzana częściowo przyznała się do zarzucanego jej czynu, złożyła też wyjaśnienia i szczegółowo opisała okoliczności w jakich dopuściła się tego przestępstwa.

Akta sprawy dochodzeniowcy przekazali do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Prokurator jeszcze tego samego dnia wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem, o zastosowanie wobec podejrzanej aresztu na 3 miesiące, do którego sąd się przychylił.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.