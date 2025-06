Jarosławski policjant odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu podkom. Dobromir Florek został odznaczony medalem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” przyznanym przez Ministra Zdrowia. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymują zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników.

Oddanie krwi to jeden z najprostszych, a zarazem najpiękniejszych gestów jakim człowiek może obdarzyć drugiego człowieka. To dar życia - bezcenny, ponieważ nie da się go wyprodukować ani kupić. Potrzebna jest tylko gotowość, serce i odwaga, by podzielić się tym, co najcenniejsze - cząstką siebie.

W połowie czerwca br., w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyły się obchody Światowego Dnia Krwiodawcy. To coroczne święto ustanowione przez Światową Organizację Zdrowia, przypomina o bezcennej wartości krwi - daru życia, który łączy całe społeczeństwo ponad podziałami.

Głównym punktem programu było wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, przyznawanych przez Ministra Zdrowia honorowym dawcom krwi oraz promotorom idei krwiodawstwa.

Wśród osób odznaczonych był też funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu podkom. Dobromir Florek. To wyjątkowe wyróżnienie otrzymują zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Podkom. Dobromir Florek od wielu lat aktywnie uczestniczy w honorowym krwiodawstwie oddając krew i promując ideę dzielenia się tym bezcennym darem życia wśród współpracowników oraz społeczności lokalnej. Przyzne odznaczenie jest nie tylko wyrazem uznania dla zasług indywidualnych, ale również dowodem na to, że wartości takie jak empatia, odpowiedzialność i solidarność są trwale wpisane w etos służby policyjnej.

Serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia i siły do dalszego działania oraz dalszej satysfakcji z niesienia dobra.