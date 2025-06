Uderzenie w podziemie narkotykowe Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Małopolscy policjanci zlikwidowali „przedsiębiorstwo” zajmujące się handlem narkotykami. Wynajmowane garaże przy jednej z ulic w Bochni spełniały rolę biura oraz magazynu ze środkami odurzającymi. Zabezpieczono duże ilości środków odurzających oraz zatrzymano 4 osoby.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie od kilku miesięcy zajmowali się rozpracowaniem bocheńskich dilerów narkotykowych.

Jak ustalono na podstawie przeprowadzonych działań w tej sprawie, osoby zajmujące się handlem narkotykami wynajęły dwa garaże w kompleksie garażowym w Bochni na ulicy Pileckiego. Jeden z wynajmowanych garaży służył za „ biuro”, w którym praktycznie cały czas ktoś przebywał z grupy osób trudniących się przestępczym procederem i zajmował się „obsługą” klientów. Osoby zainteresowane kupnem narkotyków przychodziły do „biura” składały zamówienie na określony rodzaj zabronionych substancji lub środków i dokonywały rozliczenia finansowego. Następnie obsługa realizowała zamówienie. Polegało to na przyniesieniu z drugiego magazynu zamówionego towaru. Jeśli natomiast klient był zaufany i sprawdzony ktoś z obsługi szedł z nim do drugiego wynajmowanego garażu, który stanowił magazyn dla zabronionych środków odurzających i substancji psychotropowych. W magazynie wydawano określoną ilość zamówionego narkotyku klientowi. Rozwiązanie z wynajmowaniem dwóch garaży miało zapewnić bezpieczeństwo działalności przestępczej, ponieważ garaż - biuro, który był otwarty cały czas skupiał na sobie uwagę osób postronnych korzystających z tego kompleksu garażowego i jednocześnie pozwalał na stałą obserwację i kontrolę magazynu znajdującego się obok. Członkowie grupy prowadzili swoją działalność w ten sposób od kilkunastu miesięcy, pozyskując sobie kolejnych nowych klientów.

12.06.br. policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie, przy wsparciu policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Bochni, po wypracowaniu odpowiedniej sytuacji, zatrzymali 4 mężczyzn w trakcie dokonywania transakcji narkotykowej. Dwóch z zatrzymanych to członkowie grupy zajmującej się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających a pozostałych dwóch to klienci. W trakcie przeszukania garażu - magazynu zabezpieczono prawie 1 kilogram marihuany, duże ilości amfetaminy, mefedronu oraz tabletki MDMA, a także tabletki ecstasy. Dwóch mężczyzn uczestniczących w tym procederze usłyszało zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec nich areszt na 3 miesiące. Pozostałych dwóch klientów usłyszało zarzuty posiadania narkotyków za co grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

(KWP w Krakowie / mw)