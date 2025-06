Wieczorna interwencja wodniaków na rzece Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Dolnośląscy wodniacy wczoraj wieczorem błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie, które otrzymali od ratowników WOPR, o dziecku znajdującym się w wodzie, potrzebującym pomocy. Okazało się, że 13-latek podczas wędkowania osunął się stromą skarpą tuż nad lustro wody i samodzielnie nie był w stanie wydostać się na brzeg. Nastolatek nie doznał obrażeń. Apelujemy o rozwagę i bezwzględne przestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa podczas wszelkiej aktywności nad wodą.

We wtorkowy wieczór, 24.06.2025 r., policyjni wodniacy z Wrocławia otrzymali zgłoszenie, że w Odrze, tuż przy moście Zwierzynieckim, znajduje się dziecko wołające pomocy. Mundurowi natychmiast wypłynęli we wskazane miejsce. Po kilku minutach od otrzymania zgłoszenia zauważyli chłopca, który z trudem utrzymuje się na stromej betonowej skarpie przy samym lustrze wody. Policjanci natychmiast podpłynęli do nastolatka, zabezpieczyli miejsce i samego poszkodowanego przed możliwym osunięcie do wody, po czym wspólnie z ratownikami WOPR oraz strażakami, wykorzystując dostępny w specjalistycznych jednostkach pływających sprzęt, wciągnęli młodego chłopca na pokład. Poza tym, że chłopiec był przestraszony, nic mu się nie stało. Ostatecznie chłopiec trafił w ręce opiekunów.

Policjanci próbując poznać okoliczności tego zdarzenia dowiedzieli się, że 13-latek przyszedł na brzeg Odry w celu połowu ryb. Po pewnym czasie będąc na skarpie osunął się w dół. Nie był w stanie samodzielnie wydostać się na brzeg z uwagi na stromość brzegu. Na szczęście chłopiec, poza niegroźnymi otarciami, nie doznał poważniejszych obrażeń.

Wrocławscy wodniacy przez cały sezon letni dbają o bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą. Ich zadaniem jest także egzekwowanie przestrzegania prawa, eliminowanie nielegalnego połowu oraz sprawdzanie stanu trzeźwości osób korzystających z różnego rodzaju sprzętu pływającego.

Dolnośląscy policjanci apelują o rozwagę i ostrożność, aby odpoczynek nad wodą kojarzył nam się tylko i wyłącznie z piękną opalenizną i relaksem. Pamiętajmy, że wchodzenie do wody pod wpływem alkoholu, to przepis na tragedię.