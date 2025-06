Zawsze blisko ludzi – podziękowania dla dzielnicowego Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Lubsku kolejny raz udowodnili, że służba dzielnicowego to coś więcej niż interwencje i kontrole. To przede wszystkim obecność w codziennym życiu lokalnej społeczności, gotowość do pomocy i budowanie zaufania – niezależnie od wieku czy problemu.

Dzielnicowy sierżant sztabowy Dariusz Syska od lat cieszy się zaufaniem mieszkańców Lubska, a jego zaangażowanie zostało docenione także przez najmłodszych. Do komisariatu trafiły wzruszające podziękowania od uczennicy jednej z lokalnych szkół, która doświadczyła wsparcia i zrozumienia w trudnej dla siebie sytuacji. Dziewczynka padła ofiarą hejtu rówieśniczego w środowisku szkolnym. Dzięki rozmowie z dzielnicowym poczuła się ważna, zauważona i bezpieczna – a także uwierzyła, że warto mówić o problemach i szukać pomocy.

W liście do funkcjonariusza napisała: „Z całego serca Panu dziękuję za pomoc, kiedy spotkał mnie ogromny hejt w szkole. Dzięki Panu poczułam się, że ktoś poza rodzicami wierzy mi i traktuje mnie poważnie”. To kolejny przykład tego, jak istotna jest rola dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu – osoby znającej potrzeby mieszkańców, gotowej do rozmowy i reakcji na problemy, zanim przybiorą poważniejszy charakter lub eskalują konflikt.

Na co dzień dzielnicowi z Komisariatu Policji w Lubsku realizują także szereg działań profilaktycznych – zarówno podczas spotkań w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak i w ramach sezonowych kontroli miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Ich działania ukierunkowane są na podnoszenie świadomości młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, hejtu, uzależnieniom oraz odpowiedzialności za własne decyzje.

Postawa dzielnicowych z Lubska pokazuje, że Policja to formacja nie tylko reagująca, ale przede wszystkim współtworząca bezpieczne, świadome społeczeństwo. Wdzięczność wyrażona w postaci ręcznie wykonanego listu to najlepszy dowód na to, że ich praca przynosi realne efekty i zostaje zapamiętana na długo.