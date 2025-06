Trwa akcja poszukiwawcza za zaginionymi nastolatkami Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Nad jeziorem Małszewskim w powiecie szczycieńskim trwają poszukiwania trzech osób. Grupa nastolatków straciła kontakt z kolegami, 17-latkiem i dwoma 18-latkami, którzy w nocy postanowili wypłynąć kajakami na jezioro.

Dziś w nocy po godz.1:00 grupa nastolatków wypoczywających nad jeziorem Małszewskim w gminie Jedwabno powiadomiła służby ratunkowe, że stracili kontakt z trzema kolegami, 17-latkiem i dwoma 18-latkami, którzy w nocy postanowili wypłynąć kajakami na jezioro.

Na miejsce zostali zadysponowani policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie oraz strażacy PSP ze Szczytna. W trakcie działań poszukiwawczych na wodzie odnalezione zostały dwa puste kajaki oraz wiosła. Do dalszych działań na wodzie i obszarze przywodnym przy linii brzegowej zaangażowane zostały dodatkowe patrole policyjne, policyjni poszukiwacze z psem tropiącym oraz dronem, a także dwie grupy nurków PSP oraz zespół z sonarem. W poszukiwaniach udział biorą Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, strażacy z Olsztyna, Szczytna, Węgorzewa oraz 3 zastępy OSP.

Grupa 11 nastolatków w wieku od 15 do 19 lat przyjechała w to miejsce do wynajętego prywatnego domku letniskowego z terenu województwa łódzkiego, przebywali tam od 22 czerwca.