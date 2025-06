Spektakularna próba ucieczki, tuż po kradzieży alkoholu Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Do nietypowego incydentu doszło w jednym ze sklepów na ternie Lubania. Obywatel Ukrainy został przyłapany na kradzieży alkoholu przez pracownika ochrony, po czym zabarykadował się w pomieszczeniu socjalnym i podjął próbę ucieczki wykorzystując przestrzeń sufitu podwieszanego. Konstrukcja nie wytrzymała jego ciężaru- mężczyzna spadł z wysokości i został zatrzymany przez ochronę. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na okres 6 miesięcy. Równocześnie Komendant lubańskiej Policji wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.

Z ustaleń wynika, że po kradzieży kilku butelek alkoholu mężczyzna próbował uniknąć odpowiedzialności zabarykadował się chowając się w pomieszczeniach socjalnych sklepu. Następnie wszedł do przestrzeni sufitowej i przemieszczał się po kasetonach w nieznaną mu stronę. Ucieczka zakończyła się fiaskiem, gdyż kasetony zwaliły się pod jego ciężarem, w wyniku czego mężczyzna spadł wprost na ręce ochroniarza, jak również osób postronnych. Sprawca został ujęty i przekazany patrolowi Policji.

Szybko okazało się, że zatrzymany obywatel Ukrainy przebywał na terenie Polski nielegalnie. Dodatkowo podczas próby ucieczki uszkodził mienie sklepu, w tym profilów metalowych, kasetonów sufitowych oraz drabiny prowadzonej na sufit budynku.

Wartość start pokrzywdzony oszacował na kwotę 6 tysięcy złotych. 33-latek po przewiezieniu do lubańskiej jednostki Policji został ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł za kradzież alkoholu.

Następnie został doprowadzony do Sądu Rejonowego w Lubaniu gdzie usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Decyzją Sadu został aresztowany na okres 6 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu wystąpił z wnioskiem do Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu do kraju pochodzenia.