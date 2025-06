Dwukrotnie zareagował po służbie – zatrzymał kierowcę bez uprawnień i odnalazł zaginionego

Kilka dni temu, wieczorem około godziny 22.30, sierż . Robert Maczurek będąc w czasie wolnym od służby, zauważył kierującego poruszającego się renault, który jak wiedział, miał cofnięte uprawnienia do kierowania. W tej sytuacji policjant prywatnym samochodem pojechał za mężczyzną i po zatrzymaniu przez niego samochodu podjął wobec niego interwencję. Wcześniej funkcjonariusz o sytuacji powiadomił dyżurnego z komendy miejskiej, który na miejsce wysłał patrol z ruchu drogowego. Przypuszczenia policjanta potwierdziły się, za kierownicą siedział 58-letni mieszkaniec Opola, który miał cofnięte uprawnienia do kierowania. Teraz mężczyźnie za ten czyn grozi do 2 lat więzienia.