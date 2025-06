Podejrzany o podpalenie koparki został zatrzymany Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia wartego 130 000 zł urządzenia, przez podpalenie. Za to przestępstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło 15 czerwca w Potrzanowie koło Skoków. Po godzinie 20:00 służby otrzymały informacje o palącej się koparce. Po zgłoszeniu na miejscu pojawiły się Straż Pożarna i Policja. Jeszcze w tym momencie nie było jasne, co było przyczyną pożaru.

Teren na którym stała koparka objęty był monitoringiem. Ten zarejestrował celowe działanie sprawcy-podpalacza, który posłużył się łatwopalną substancją. Aby nie dać się rozpoznać, mężczyzna zakrył twarz kominiarką.

Policjanci rozpoczęli działania wykrycze, jednocześnie informacja o spalonej koparce pojawiła się w mediach społecznościowych właściciela, a także w lokalnej prasie. Policjanci z wydziału kryminalnego, którzy zajęli się postępowaniem, dotarli do osób z otoczenia pokrzywdzonego, którzy mogli mieć wiedzę o zdarzeniu. To pozwoliło na ustalenie świadków, z którymi wykonano czynności procesowe.

W poniedziałek, 23 czerwca, policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca gminy Murowana Goślina. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia koparki przez podpalenie. Przyznał się i złożył krótkie wyjaśnienia.

Wczoraj, 24 czerwca, Prokurator Rejonowy w Wągrowcu zastosował wobec podejrzanego dozór Policji, zakaz kontaktowania się w jakikolwiek sposób, a także zbliżania się do określonych osób. Nadto mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju. Co przestępstwo zniszczenia mienia grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

( KWP w Poznaniu / kc)

Źródło zdjęcia: Media społecznościowe Gazeta Wągrowiecka