Policjant w czasie wolnym pomógł obezwładnić napastnika, który zaatakował ochroniarza paralizatorem Data publikacji 25.06.2025 Zielonogórski policjant - komisarz Maciej Matuszewski będąc w czasie wolnym od służby pomógł pracownikowi ochrony obezwładnić podejrzanego o kradzież rozbójniczą. Mężczyzna po kradzieży użył wobec ochroniarza paralizatora. Zatrzymany jest znany Policji i już wcześniej był karany za przestępstwa przeciwko mieniu.

Zielonogórscy policjanci wielokrotnie udowadniali, że policjantem jest się bez względu na porę dnia, także po służbie. Będąc w czasie wolnym niejednokrotnie pomagali potrzebującym, reagując na wszelkie przejawy łamania prawa czy zatrzymując sprawców przestępstw lub wykroczeń. Kolejny raz tę tezę potwierdził komisarz Maciej Matuszewski z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, który błyskawicznie zadziałał, zatrzymując podejrzanego o kradzież rozbójniczą, do której doszło we wtorek, 24 czerwca, w jednym z marketów.

Komisarz Matuszewski będąc na zakupach z rodziną został poproszony przez pracownicę sklepu o pomoc. Okazało się, że na parkingu przed marketem pracownik ochrony próbuje zatrzymać mężczyznę, który wyniósł ze sklepu skradziony towar. Policjant nie wahał się ani chwili, pobiegł na parking i włączył się do działań. Tu okazało się, że mężczyzna, wobec którego pracownik ochrony podjął interwencję, ma przy sobie paralizator, za pomocą którego raził ochroniarza. Komisarz Matuszewski obezwładnił napastnika, a do pomocy ruszył mu jeszcze mężczyzna będący świadkiem całego zajścia. Powiadomieni zostali też policjanci będący w służbie, którzy szybko przyjechali i przejęli zatrzymanego.

Okazało się, że to 48-letni mieszkaniec Zielonej Góry, znany policjantom i wcześniej notowany oraz karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna usłyszy zarzuty kradzieży rozbójniczej, za które to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Komisarz Maciej Matuszewski to policjant, który służbę pełni od 21 lat. Był dzielnicowym w Sulechowie, a obecnie pracuje w Zespole Organizacji Służby Wydziału Prewencji komendy miejskiej. Może on być wzorem dla swoich kolegów, bo to nie pierwsza taka interwencja z jego udziałem. Wielokrotnie zatrzymywał sprawców przestępstw lub wykroczeń będąc po służbie, jest wieloletnim honorowym krwiodawcą, działa także aktywnie w związkach zawodowych, aktywnie udziela się w sporcie. Swoim postępowaniem udowodnił, że jest właściwą osobą na właściwym miejscu.