44-letni mężczyzna uciekał przed kontrolą, znieważył funkcjonariuszy i uszkodził radiowóz Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci z sztumskiej drogówki zatrzymali 44-letniego mężczyznę, który w trakcie kontroli drogowej nie tylko nie zastosował się do poleceń funkcjonariuszy, ale także podjął próbę ucieczki, znieważył policjantów, groził im oraz uszkodził radiowóz. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (23 czerwca) w Nowej Wsi. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego samochodem osobowym. Mężczyzna w trakcie interwencji nagle, nie zważając na polecenia funkcjonariuszy, gwałtownie ruszył, próbując uciec. Policjanci ruszyli za nim i po krótkim pościgu zatrzymali mężczyznę, kiedy wbiegł do Posterunku Policji w Ryjewie. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny – obrażał funkcjonariuszy, kierował w ich stronę groźby, a także podczas ucieczki uszkodził radiowóz uderzając w niego.

Zdecydowane reakcje policjantów pozwoliły na zatrzymanie agresywnego kierowcy i zapobieżenie dalszemu zagrożeniu Mieszkaniec Sztumu został obezwładniony i trafił do policyjnej celi. W chwili zatrzymania był trzeźwy.

44-latek usłyszał już zarzuty dotyczące:

niezatrzymania się do kontroli drogowej,

znieważenia funkcjonariuszy publicznych,

kierowania gróźb karalnych wobec policjantów,

uszkodzenia mienia w postaci radiowozu.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.