Zatrzymani za serie oszustw internetowych – skuteczna akcja goleniowskich funkcjonariuszy Data publikacji 25.06.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie zatrzymali dwóch 23-letnich mężczyzn podejrzanych o szereg internetowych oszustw. W wyniku intensywnej i skrupulatnej pracy operacyjnej udało się powstrzymać przestępczy proceder. Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zarzuty. Zatrzymanym grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą KPP w Goleniowie, w wyniku działań operacyjnych zatrzymali dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o liczne oszustwa internetowe. Podejrzani za pośrednictwem sieci internet dokonywali zakupów sprzętu elektronicznego, podając fikcyjne dane oraz nieistniejący adres doręczenia paczki. Gdy kurier nie mógł odnaleźć wskazanego miejsca, kontaktował się z odbiorcą, który przekierowywał paczkę do punktu odbioru paczek. Zamówienia były opłacane z góry za pomocą internetowych systemów płatności, do których po odebraniu zamówienia zwracali się z reklamacją tłumacząc, że paczka nie dotarła lub dotarła uszkodzona. W ten sposób sprzęt elektroniczny zostawał u nich, a oni odzyskiwali przelane wcześniej środki pieniężne. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że pozyskany w wyniku przestępstwa sprzęt elektroniczny był przez mężczyzn sprzedawany, co przynosiło im korzyści majątkowe pochodzące z przestępstwa.

Zaangażowanie, determinacja i wnikliwość goleniowskich funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania podejrzanych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów z art. 286§1 kodeksu karnego. Wszystkie czynności prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Goleniowie, która zastosowała wobec obojga środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, wzajemnym zakazie kontaktu oraz zakazem opuszczania kraju.

Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zarzuty. Za popełnione przestępstwa może im grozić nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Szczecinie / kp)