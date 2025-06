Podziękowania za profesjonalizm i skuteczność legnickich funkcjonariuszy Data publikacji 26.06.2025 Powrót Drukuj Policjanci za swoją służbę nie oczekują specjalnych podziękowań, jednak każde miłe słowo ze strony mieszkańców wywołuje uśmiech na ich twarzach i jeszcze bardziej motywuje do pracy. Czasami sytuacje, które wydają nam się zupełnie naturalne i zwykłe, w odczuciu innych mogą być czymś wyjątkowym. Policjanci służą pomocą zawsze, gdy tylko mogą. Do Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy mł. insp. Anny Farmas-Czerwińskiej wpłynęły wyrazy uznania za zaangażowanie i skuteczność funkcjonariuszy w odnalezieniu skradzionego samochodu marki Mercedes.

Pojazd został skradziony w nocy z 11 na 12 czerwca br. Jeszcze tego samego dnia, policjanci zajmujący się przestępczością samochodową, w wyniku pracy operacyjnej ustalili, że skradziony pojazd może być ukryty w jednym z garaży na terenie miasta. Po siłowym wejściu, funkcjonariusze odzyskali skradziony uprzednio samochód.

W trakcie działań zatrzymany został 17-letni mieszkaniec Legnicy, który dodatkowo był poszukiwany celem doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Tego rodzaju słowa motywują nas do dalszej wytężonej pracy i stanowią dowód na to, jak ważne jest nasze codzienne zaangażowanie w służbę. Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać mieszkańcom i przyczyniać się do zapewnienia im bezpieczeństwa.

Dziękujemy za okazane zaufanie oraz docenienie naszego wysiłku. To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja, aby nadal działać z pełnym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Dla policjantów najlepszą nagrodą za wykonaną pracę jest radość osób, którym udało się pomóc. Słowa uznania są niesamowitą motywacją do dalszej wytężonej służby i dają siłę do przezwyciężania napotkanych trudności.

( KWP we Wrocławiu / mw)